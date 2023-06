“No son la generación de cristal, son la generación del cambio”, dijo una de las ponentes durante el segundo día de la edición número 28 del CADE Universitario, encuentro de jóvenes organizado por IPAE Acción Empresarial. En esta ocasión, se desarrolló una jornada que consistió en exposiciones por parte de diversos peruanos y peruanas que aportan en la preparación de un país más democrático.

Desde la Escuela Naval del Perú en El Callao, en este segundo día de trabajo se reunieron 500 jóvenes universitarios de distintas regiones del país, 51% de ellos de Lima y el 49% de otras regiones. La charla informativa se denominó “Ingredientes de la democracia” y estuvo compuesta por exposiciones a cargo de especialistas multidisciplinarios. De esa forma, los jóvenes asistentes al evento pudieron tener una aproximación más cercana de las problemáticas que afronta el país.

Se ha formado un comité directivo compuesto por más de 10 personas con diversidad de enfoques e ideas que se unen para pensar qué tipo de contenido es relevante para los jóvenes (Foto: CADE).

La importancia del CADE

Patricia Barrios, presidenta del CADE Universitario 2023, señaló a El Comercio que este evento es importante ya que la juventud peruana enfoca sus energías en pensar cómo mejorar distintos aspectos del país. “Hemos recibido a casi 500 líderes académicos, son chicos muy destacados académicamente en sus promociones”, dijo. Resaltó que el 30% de los participantes son voluntarios y el 20% emprendedores. “Nueve de cada diez tiene plena convicción de involucrarse en resolver problemas importantes para la sociedad y contribuir desde sus espacios”, añadió.

Respecto a la preparación del evento, Barrios comentó que han formado un comité directivo compuesto por más de 10 personas con diversidad de enfoques e ideas que se unen para pensar qué tipo de contenido es relevante para los jóvenes. “Este año está siendo duro para el país, motivo por el cual se decidió abordar el tema de la democracia (...). Es necesario resaltar que estos estudiantes han pasado casi la mitad de su vida universitaria en pandemia. Por ello, esta experiencia les parece muy innovadora”, dijo.

La organización del programa siempre comienza desde finales del año anterior, cuando se forma el comité (Foto: CADE).

La presidenta indicó que “hablar de democracia es necesario porque la vivimos día a día cuando ejercemos nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Ha sido un espacio para reflexionar qué significa ser un buen ciudadano. Estamos muy orgullosos del ímpetu de todos”.

Patricia Barrios, presidenta del CADE Universitario 2023, habló con El Comercio. / Hugo Pérez

Cinthia Varela, directora ejecutiva de Kunan y una de las encargadas de la preparación del CADE 2023, sostuvo a este Diario que la organización del programa siempre comienza desde finales del año anterior, cuando se forma el comité. Luego de ello, se hace una lluvia de ideas para elegir el tema del evento.

“Es así que decidimos hablar de democracia porque es un momento necesario para poder visibilizarla cada vez más en distintas plataformas, necesitamos trabajar en ella (...). Hemos perdido varias cosas y nos estamos manteniendo gracias a que las personas están ejerciendo su derecho de ser representados y también están haciendo todo lo posible para que nuestro país siga progresando”, dijo.

Se reunieron 500 jóvenes universitarios de distintas regiones del país (Foto: CADE).

Agregó que la finalidad del CADE es que los jóvenes de todas las regiones del Perú pasen un momento agradable de convivencia y colaboración. “Van a ser capaces de reconocer que nuestro país es diverso y que cada región tiene retos y oportunidades (...). No son la generación de cristal, son la generación del cambio”, mencionó.

Cinthia Varela, directora ejecutiva de Kunan y una de las encargadas de la preparación del CADE 2023. / Hugo Pérez

El testimonio de los líderes académicos

Renato Raúl Torres, estudiante de la Universidad Privada de Tacna, contó que ha estado preparándose arduamente para venir al CADE, sobre todo estudiando la coyuntura actual del país. “La democracia es un tema transversal para todos los ciudadanos. Estuve viendo las noticias frecuentemente para entender nuestro contexto y así informarme al respecto”, dijo.

Resaltó que ha estado realizando diversas actividades con estudiantes de otras regiones, donde compartieron sus puntos de vista sobre temas políticos y sociales. “Es muy enriquecedor poder convivir con otros estudiantes y escuchar a los ponentes (...). Debemos involucrarnos más en los temas políticos, no necesariamente para formar parte de partidos, sino para ejercer la ciudadanía desde nuestros campos”, reflexionó.

Renato Torres, estudiante de la Universidad Privada de Tacna. / Hugo Pérez

Por su parte, Guadalupe Kiara Ramos, estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, comentó que estuvo instruyendose en el tema de la democracia antes de asistir al programa.

“Tuve distintas tareas previas en mi institución. Al llegar empecé a hacer nuevos amigos, quienes me contaron sobre sus universidades (...). Estamos conociendo realidades diferentes, así como perspectivas del país que no veíamos”, dijo. Contó que estas actividades ayudan a promover la participación activa de los jóvenes.

Guadalupe Ramos, estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. / Hugo Pérez

Elvis Eduardo Escovedo, alumno de la Universidad Católica Santa María en Arequipa, mencionó que se encuentra muy asombrado ya que esta es la primera vez que tiene la oportunidad de participar del CADE. “Mis compañeros de Arequipa me dijeron que deje el nombre de nuestra universidad en alto. Me he informado sobre la democracia en nuestro país (...). Las ponencias nos ayudan a encontrar soluciones a problemáticas que vivimos. Cuando vuelva a Arequipa, le voy a transmitir todos los conocimientos que he adquirido a mis amigos”, contó.

Elvis Escovedo, alumno de la Universidad Católica Santa María en Arequipa. / Hugo Pérez

Sarita Vilcapoma, alumna de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, dijo que para ella ha sido una experiencia emocionante. Indicó que “al escuchar a los expositores, he nutrido mucho mis conocimientos. Me he dado cuenta de diferentes perspectivas ya que compartí con jóvenes de otras universidades y carreras (...). El CADE es una vitrina para los que estamos en busca de un futuro mejor. He abierto bastante mi mente”, concluyó.

Sarita Vilcapoma, alumna de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. / Hugo Pérez