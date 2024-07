— ¿Cómo surgió la idea de encabezar la revocatoria al alcalde de Lima?

Desde el mes de agosto del año pasado, un grupo de ciudadanos preocupados por la forma como se estaban no cumpliendo las promesas electorales decidimos reunirnos en el centro de Lima, en la Plaza San Martín, fueron más o menos unos 50 ciudadanos. A partir de eso acudimos al JNE para saber desde cuándo se podía iniciar el proceso de revocatoria y nos indicaron que no sería en enero sino en junio. El alcalde no ha cumplido ninguna promesa. Esperamos al 3 de junio para acudir a la ONPE y se demoraron 15 días en darnos el kit. Recién estamos empezando y hemos formado la Coordinadora Metropolitana de promotores y comités por la revocatoria de Lima. Está conformado por los personas que, así como nosotros, han comprado el kit electoral de los diferentes distritos de Lima.

— ¿Cuántos distritos se han sumado?

Hay distritos donde nadie ha comprado el kit pero hay un comité que sí quiere firmar contra López Aliaga. También hemos formado la coordinadora nacional para la revocatoria de gobernadores regionales. Se ha acordado con ellos marchar el día 27 y 28 de julio por la defensa de la democracia ante la desaparición de los movimientos regionales y en respaldo de la revocatoria de las malas autoridades del país.

Ciro Silva Paredes es el promotor de la revocatoria del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero asegura que son varias organizaciones sociales y partidos políticos los que se han sumado al proceso de consulta ciudadana. / Anthony Niño de Guzmán

— Con tantos participantes ¿cómo se están organizando?

Estamos organizando las firmatones, que ya empezó en Miraflores, aunque con algunos problemas porque algunos alcaldes parece que no conocen la Ley de Participación Ciudadana. En Ate también hubo problemas. Cuando uno adquiere un kit tiene todo el derecho para poder empezar a recabar firmas, en los parques, en las calles, jardines, si vamos a estar pidiendo permiso a la misma autoridad a la que se quiere tocar, no se podría. Hemos formado la coordinadora para que los ciudadanos firmen por su alcalde distrital y también por el alcalde metropolitano. Haremos firmatones en San Juan de Lurigacho, en el Tren, en el Mercado Central, en Gamarra, en la marcha LGBT, iremos anunciando poco a poco los lugares porque la gente hace cola para firmar.

— ¿En cuánto tiempo esperan conseguir las firmas necesarias?

Hemos estimado que un voluntario puede recabar 50 firmas por hora. Calculo que cada voluntario trabaje cuatro horas, estamos hablando de 200 firmas por voluntario. Nuestra meta es lograr 1.000 voluntarios. Si estamos hablando de 1.000 por 200 firmas diarias son 200.000 firmas diarias. Tenemos hasta el 11 de octubre para entregar las firmas a Reniec. Necesitamos un 1′ 891.000. Fácilmente las conseguimos. Se están sumando organizaciones de todo tipo.

— ¿Quién financia la revocatoria? Mencionó que está buscando voluntarios, pero también existen gastos como pasajes, almuerzos…

Los comerciantes del Mercado Mayorista de Lima nos ayudaron con los primeros 85 soles para comprar el kit. Todo es autofinanciado y autoconvocado, acá simplemente se les da el PDF y cada uno saca sus copias. En Lurín están haciendo chicharronadas y chancho al palo, por ejemplo. Hay quienes nos quieren dar tablillas, lapiceros, en su momento vamos a rendir cuentas.

— Cuando se inician este tipo de procesos con un solo rostro visible es inevitable preguntarse si tiene un interés personal adicional. En este caso, ¿por qué Ciro Silva tiene lidera la revocatoria al alcalde?

Soy el presidente de la Sociedad Patriótica del Perú y en el artículo cuatro de nuestro estatuto establece que podemos hacer fiscalización. Nosotros somos una organización de la sociedad civil y como tal podemos involucrarnos en temas sociales. Vengo de una lucha no de ahorita, tengo 31 años en la lucha social. Por ejemplo, yo fui el que lo logró expulsar a Manuel Burga de fútbol, hicimos una campaña exitosa con los medios. Cuando nadie decía nada sobre el triángulo terrestre hicimos una marcha, que generó que se hable luego del triángulo marítimo. Denunciamos el monopolio de Telefónica. Siempre he recogido las necesidades, intereses y aspiraciones del pueblo. Acá en la directiva está la señora Melgarejo, que es la presidenta de la margen izquierda del río Rímac, el alcalde ha desactivado todo lo que es seguridad, no hay cámaras. No tengo ningún interés personal, solo recoger esas insatisfacciones.

— Usted ha postulado seis veces a cargos públicos ¿cómo asegurar que no se trata de un “trampolín” para postular luego a la alcaldía metropolitana?

Yo creo que todos tenemos el derecho a la participación política, pero soy respetuoso de este movimiento vecinal que tiene varios partidos involucrados. No aspiro a ser alcalde.

Entre 1995 y el 2010, postuló a seis cargos pero no logró los votos necesarios en ninguno de los procesos. Desde entonces asegura que su carrera se ha centrado en la defensa del consumidor. / Anthony Niño de Guzmán

— El año pasado participó en las convocatorias para la llamada Toma de Lima y marchas a favor de Pedro Castillo ¿tiene relación con su partido?

La revocatoria es un movimiento vecinal donde cada uno puede tener su posición personal. Acá hay gente de todas las tendencias, por ejemplo, este es el estudio [local donde se desarrolla esta entrevista] de un abogado de Acción Popular. Yo estoy en ningún partido ahorita. En todo caso que el alcalde acuse a todos los promotores.

— Ha presentado varias denuncias penales pidiendo la libertad de Castillo

Conocí a Pedro Castillo en el 2017 cuando vine de Uruguay porque viajé a ese país como presidente de la Sociedad Patriótica por el no asilo político de Alan García. Lo conocí en plaza San Martín cuando él estaba en las protestas de maestros, yo aún tenía la bandera de Uruguay y nos tomamos foto. Yo me identifico con todo hombre que tiene lucha social. Para mí han abusado del ex presidente y por eso presenté varias denuncias penales, entre ellas contra Dina Boluarte por genocidio, lamentablemente varias se han archivado. Hice una relación de 17 denuncias.

—El alcalde se ha referido a usted directamente, señalando que tendría intereses particulares con sus opositores [En una conferencia de prensa mencionó que Silva tiene “conflictos de interés”]

Ya le envié la carta notarial porque ha dicho que tengo vínculos con Odebrecht, con Susana Villarán, con Gorriti y hasta Vizcarra. Yo fui, efectivamente, candidato a la alcaldía de Surco en el 2010 por Fuerza Social. Tenía mi movimiento Nuevo Surco que estaba por inscribirse, pero me invitaron al partido de Villarán y consideramos que era conveniente. Terminó la campaña y ahí quedó todo, jamás he trabajado con ella. López Aliaga quiere politizar la revocatoria.

— Mencionó que tiene más de 30 años de lucha social ¿Alguna otra vez participó en revocatorias?

Inició con el caso CLAE, el 29 de abril de 1993, yo fundé la primera unión nacional de claeistas con mi padre. Lamentablemente, fue una estafa y 209.776 personas fuimos víctimas, hasta ahora me acuerdo de la cifra. Después he trabajado en defensa del consumidor por muchos años. Soy economista de profesión, presido la Sociedad Patriótica, mi abuela es plebiscitaria de Tacna, soy descendiente de héroes, soy miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, he estado en la Marina de guerra del Perú como economista. La gente dice que soy de izquierda, pero lo que yo digo es que estoy en la lucha social. Sabemos que habrá contracampaña, pero el tema principal son las firmas, que se llenen los planillones.

— ¿Va a responder al alcalde?

Respondió la carta notarial que le envié, pero su respuesta es vaga, lo que me recomiendan es ir por la querella y ya pronto lo vamos a anunciar.