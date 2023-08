El famoso restaurante campestre Granja Azul se vio obligado a cerrar las puertas de su local ubicado en Santa Clara, luego de que el 8 de agosto la Municipalidad de Ate clausurara el establecimiento tras realizar una inspección. Han pasado dos semanas y los trabajadores del restaurante exigen su reapertura, ya que todas las observaciones que hizo la comuna fueron subsanadas casi al instante.

El restaurante que solía albergar a un estimado de 1.200 comensales diariamente fue clausurado por unas presuntas faltas en las oficinas administrativas. / Anthony Niño de Guzmán

“Debido a sanciones que consideramos injustas, con mucha pena nos vemos en la necesidad de alertar sobre el riesgo de cierre de nuestro emblemático local de Santa Clara, en Ate. En 24 horas subsanamos todas las observaciones y pagamos la multa (14 mil soles), por lo que solicitamos la visita de los inspectores para que puedan verificar y levantar la clausura. Todavía no recibimos respuesta”, precisaron los empleados a través de un comunicado en las redes sociales de Granja Azul.

Por ello, el viernes 18 y el lunes 21 de agosto decenas de empleados de la pollería protestaron en el frontis de la Municipalidad de Ate por la demora en el levantamiento de la clausura del local. Con carteles y arengas, solicitaron al burgomaestre de Ate, Franco Vidal, celeridad en las diligencias respectivas para que puedan retornar a sus puestos de trabajo.

El 21 de agosto, trabajadores de Granja Azul protestaron en las inmediaciones de la Municipalidad de Ate. / Anthony Niño de Guzmán

Pronunciamiento de los trabajadores

Liliana Picasso, directora del establecimiento, aseguró a El Comercio que en los 73 años de la Granja Azul nunca había ocurrido algo similar, por lo que considera que “es un abuso de la municipalidad”. “Nos ponen en riesgo de quebrar, un restaurante vende del día. Nunca hemos cerrado el local y menos por una municipalidad”, dijo.

En diálogo con El Comercio, sostuvo que “ya no se puede aguantar, ya han pasado 14 días desde el cierre. El señor alcalde se burla de su comunidad. Nuestro personal es de Santa Clara. Somos 200 empleados, los que mantenemos a casi 800 personas en total. Es muy complicado lo que está pasando, hay mucha indiferencia”.

La directiva de Granja Azul sostuvo que esta situación perjudica económicamente a los empleados. / Anthony Niño de Guzmán

El restaurante que solía albergar a un estimado de 1.200 comensales diariamente fue clausurado por unas presuntas faltas en las oficinas administrativas . Giuliana Acuña, gerente de operaciones, señaló a este diario que el personal municipal sostuvo que debería haber un extintor adicional , pese a que contaban con tres en el local. “Además del extintor, mencionaron que faltaba un letrero más en la oficina que diga ‘salida’. Nos acogimos a su experiencia técnica y colocamos lo que dijeron que faltaba”, agregó.

Picasso comentó que el motivo del cierre no fue por un tema de salubridad. “Hay áreas en desuso que el municipio está diciendo que es nuestra cocina, pero hay que dejar en claro que no lo es”, dijo.

El personal pide que el municipio se apresure en inspeccionar nuevamente el restaurante para poder levantar la clausura. / Anthony Niño de Guzmán

La mujer afirma que para ella fue una sorpresa que clausuraran la pollería. “No es una novedad que vengan a fiscalizarnos, pero nunca pensé que iban a cerrar (...). ¿Qué quiere el alcalde de nosotros? Nunca hemos tenido ninguna diferencia con una municipalidad, me llama mucho la atención”, acotó. Además, comentó que terceras personas han tratado de contactarse con el personal, ofreciendo supuestas soluciones al problema.

Añadió que constantemente observa a integrantes del municipio en las inmediaciones del local, quienes estarían ahí para verificar que este se mantenga cerrado.

Pedro Mosca, jefe de operaciones de Granja Azul, sostuvo a este Diario que todos los empleados se encuentran en una situación complicada. “No es justo que no puedan trabajar. No solo es el hecho del perjuicio económico, sino de nuestro honor. Nos indigna que nosotros sabemos que siempre cumplimos con el saneamiento y con todas las normas para ofrecer un buen producto y servicio a los clientes”, dijo.

Asimismo, declaró que todavía no se establece una conversación formal con la municipalidad. “No se percibe que tengan una disposición para poder conversar. Pedimos que vuelvan a inspeccionar el local y levanten las observaciones”, acotó.

Pedro Mosca, jefe de operaciones de Granja Azul, declaró que todavía no se ha establecido una conversación formal con la Municipalidad de Ate. / Anthony Niño de Guzmán

El hombre considera que los supuestos reparos no eran complicados de resolver y por eso lo hicieron en tan solo 24 horas. “No se está ganando dinero y dependemos de nuestro trabajo. Ya nos hemos adecuado al criterio de la municipalidad y necesitamos que vengan ya (...). No consideramos que era necesario el cierre. El alcalde tiene que recapacitar y dejar de dilatar el tema”, concluyó.

El 8 de agosto, los empleados de la famosa pollería Granja Azul se vieron obligados a cerrar las puertas de su local ubicado en Santa Clara. / Anthony Niño de Guzmán

Los 200 empleados de Granja Azul todavía se encuentran a la espera de una respuesta inmediata del Municipio de Ate.

Respaldo de distintos restaurantes

Varias empresas se han mostrado en contra de la decisión tomada por la municipalidad, es así que algunas han cambiado sus logos con el color característico de la pollería como muestra de apoyo.

Los establecimientos que se sumaron a esta campaña de respaldo en redes sociales fueron: La nevera fit, María Almenara, La Nación Restobar (restaurante peruano en Madrid), Hanzo (restaurante nikkei), Pickadeli, Juicy Lucy, Cafetería Macartur, Restaurante Punta Sal, Sanguchería El Chinito, Chifa San Joy Lao, Pukayana Café, La Choza Nautica, Amaretto y Nikko.

Además, el chef Gastón Acurio también mostró su apoyo a la Granja Azul a través de su cuenta de Instagram, así como también lo hizo la cocinera peruana Alexandra Weston, experta en catering de eventos.

Los descargos

La Municipalidad de Ate precisó que, en el operativo de fiscalización del 8 de agosto, personal de Subgerencia de Control, Operaciones y Sanaciones clausuró el restaurante y le impuso una multa administrativa por infringir ciertas normas municipales, tales como: no cumplir con medidas de seguridad y salubridad, el tablero eléctrico no tenía directorio, se hallaron cables expuestos, se encontraron utensilios oxidados y antihigiénicos en la cocina y tachos de residuos domésticos sin tapa.

“Cabe resaltar que, la Municipalidad de Ate para realizar la supervisión de las subsanaciones, se encuentra dentro de la fecha establecida y se ejecutará en los próximos días, pues se viene realizando otros operativos de fiscalización en diferentes puntos del distrito (...). La gestión exhorta a los dueños de estos y otros negocios a cumplir con las normas de seguridad y salubridad, a fin de evitar sanciones, pues se continuará con los operativos para salvaguardar la salud de los comensales”, sostuvo el personal municipal a través de un comunicado.

Asimismo, el alcalde de Ate, Franco Vidal, expuso en sus redes sociales que va a tomar medidas legales contra la directora del restaurante. “La señora de apellido Picasso (Liliana Picasso) señala abiertamente que cometo abuso de autoridad, tendrá que probarlo en el Poder Judicial, anuncio defensa legal frente a tal difamación”, dijo.