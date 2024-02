En el transcurso del año 2023, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió un total de 2.891 correos que incluían denuncias y consultas de los ciudadanos, siendo 1.847 de estos correspondientes a denuncias vinculadas a esquemas de informalidad financiera.

Carlos Cueva, líder del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, compartió a El Comercio cómo se desarrolló la informalidad financiera el año pasado. Detalló que, durante el 2023, la institución emitió cinco comunicados con el propósito de advertir a la población acerca de diversos esquemas fraudulentos, ello para prevenir estafas. Estos comunicados incluyeron alertas sobre 78 aplicativos de préstamos informales, 10 esquemas de negocio no autorizados por la SBS para captar dinero del público, y cuatro presuntas empresas que ofrecían préstamos con un requerimiento previo de desembolso de dinero.

Préstamos informales

Una de estas modalidades es la de los aplicativos de préstamos informales . La SBS ha trabajado en conjunto con la ciudadanía para denunciar aplicativos no regulados que ofrecen y otorgan préstamos de dinero, ya sea por solicitud de los usuarios o sin ella. Estos aplicativos, al momento de solicitar el pago de los préstamos, incorporan intereses elevados y amenazan a los usuarios con divulgar su supuesta condición de deudores a todos sus contactos, así como difundir situaciones o hechos que puedan resultar perjudiciales para su reputación.

Subrayó que, en una colaboración conjunta con Google LLC, se consiguió que más del 60% de estas aplicaciones fueran retiradas de la tienda de aplicaciones de Play Store. Además, se mantuvo el apoyo a los usuarios brindándoles orientación para presentar denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional. Adicionalmente, la SBS cerró cuatro entidades que estaban captando dinero sin la debida autorización de la institución .

Estos casos implicaron a la Cooperativa de Servicios Múltiples Opción Sur, la Cooperativa de Servicios Múltiples Reactívate Perú, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador Limitada, las cuales tenían sedes en Puno, Juliaca y Lima. Finalmente, Margarite SAC, con sede en Lima (San Isidro), fue clausurada con la colaboración del Ministerio Público y la Policía Nacional en el mes de diciembre del año pasado.

Además, la SBS reveló los nombres de cinco redes más : rceo Corporación SAC –'Arceo Inversiones’, La Granja de Brezza SAC – ‘Proyectos Brezza’ ‘Brezza & Asociados’, Jubeadsa L Y G Coorporativo SAC – ‘Grupo Económico L&G’, Lima Capital Group y ABC Capital SAC.

Agentes de la PNP, funcionarios de Ministerio Público y representantes de la SBS allanaron las oficinas de Margarite, una joyería que manejaba un esquema piramidal ilegal.

Préstamos fraudulentos

En una entrevista con El Comercio, el experto Cueva señaló que, además de la modalidad de los préstamos informales, se encuentra la modalidad de los préstamos fraudulentos. “Esta es una estafa donde personas son invitadas, ya sea por teléfono o WhatsApp, y les ofrecen préstamos inmediatos. Es así que se establece una especie de conversación, dicen que darán facilidades y te consultan cuánto es el monto que deseas”, dijo.

Luego de calificar para el préstamo, la víctima tiene que brindar su número y más datos personales. “Cabe resaltar que empresas estafadoras se presentan con nombres muy variados y llamativos, incluso llegan a alterar los nombres de empresas formales”, acotó.

Cueva añadió que, cuando el solicitante del préstamo ya ha aceptado, le presentan la excusa de que se necesita hacer pagos adicionales para un seguro. “Las personas caen en ese cuento y realizan los depósitos. Pero luego estos estafadores desaparecen y nunca más vuelven a responder los mensajes”, sostuvo.

En Lince, existían centros de extorsión que ofrecían préstamos fraudulentos.

Recomendaciones

El experto recomendó desconfiar de aquellos ofrecimientos de préstamos y captación de dinero. “Pueden sonar bonitos y atractivos, pero si te preguntan cuánto dinero solicitas y que no es necesario que pagues a tiempo, es un claro mensaje de un esquema fraudulento. Lo que uno tiene que hacer es dudar y verificar los datos de las entidades, que pueden encontrarse en nuestros canales. Si no las tenemos identificadas, con la información que nos brindan podemos formarnos una impresión sobre si se trata de una estafa o no”, dijo.

Por otro lado, sugirió que, si los ciudadanos van a realizar una operación de préstamos, deben saber con quién están tratando. “Deben verificar si se trata de una empresa real. Si hay un contrato, este debe estar bien detallado”, mencionó.

Canales de comunicación

Cueva indicó que el mayor nivel de incidencia lo tienen los préstamos informales por aplicativo, con más del 90% de denuncias registradas. “La SBS tiene varios canales de atención al público. Nuestra página web contiene mucha información, y hay un chat donde se pueden hacer consultas y denuncias. También nos pueden llamar o escribir al correo (…). No exigimos que se identifiquen, no hay formalidad. Nosotros sí respondemos y procesamos la información para incorporarla en los casos que estamos investigando”, señaló.

Intervención en uno de los centros de préstamos fraudulentos. La mayoría de los "trabajadores" eran jóvenes.

El funcionario de la SBS exhortó a los ciudadanos a verificar previamente si la entidad cuenta con la autorización de la institución antes de solicitar un préstamo o realizar un depósito. Para ello, pueden visitar el portal web de la SBS, comunicarse a la línea gratuita a nivel nacional 0-800-10840, o enviar un correo al buzón informalidad@sbs.gob.pe.