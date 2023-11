Había salido de un bar en Barranco durante la madrugada del 28 de octubre, cuando de repente, dentro de un taxi, fue víctima de un robo en el que le sustrajeron todas sus pertenencias. Quedó inconsciente y despertó unas horas más tarde, dándose cuenta de que ya no tenía su celular ni sus tarjetas bancarias. Fue un impacto devastador para el ciudadano Adrián Sarria. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí, ya que solo unas horas después, los delincuentes vaciaron su cuenta del banco Interbank.

Se realizaron dos retiros en total, uno de 60 y otro de 1.500 soles respectivamente. No obstante, la entidad financiera no reconoció uno de estos movimientos como un retiro indebido . Adrián informó a El Comercio que ese mismo día se dirigió al banco para llevar a cabo las diligencias correspondientes. “El 31 de octubre, observé que me depositaron los 60 soles, pero no recibí ninguna notificación sobre los 1.500″, comentó.

🧵#DENUNCIA | Hace unas semanas me robaron el celular y manipularon mi billetera, llevándose mis tarjetas bancarias y dejándome unas falsas. Vaciaron mi cuenta del @interbank con 2 retiros (1500 y 60), en un cajero a las 6am. Hice el reclamo pero Interbank dice que no procede. RT pic.twitter.com/wcxD2D45A4 — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) November 14, 2023

Es así que el joven denunció que su solicitud al banco fue declarada como improcedente. A pesar de esto, dado que el reclamo consta de dos partes debido a que son dos retiros, la solicitud del monto menor sí procedió , y solo le devolvieron los 60 soles. “Me resulta sorprendente que indiquen que el segundo retiro de 1.500 soles no procede cuando se dio en las mismas circunstancias”, expresó.

Indicó que, al presentar el reclamo en la oficina de Interbank, se sintió aliviado al escuchar que su caso sería evaluado, pero la respuesta no fue la esperada. “Tan pronto como fue posible, también reporté el equipo como robado, por lo que el IMEI del celular está registrado como sustraído en la página de Osiptel. Además, presenté una denuncia ante la PNP”, mencionó.

Respuesta de Interbank a Adrián.

Adrián agregó que, a pesar de todo, la entidad bancaria le ha comunicado que su reclamo por el segundo retiro no procede. Por esta razón, busca advertir a la ciudadanía para que no atraviese una situación similar. “Parece ser que aquellos que no cuentan con un seguro bancario estamos más vulnerables a este tipo de situaciones”, relató.

En la actualidad, ha presentado su reclamo ante la Defensoría del Cliente Financiero y el Indecopi, cuyo personal se ofreció a brindarle orientación en su caso . “Interbank respondió a mi publicación solicitándome mi DNI, pero no es posible enviarles un mensaje directo”, advirtió.

Adrián contó a El Comercio que sí recibió el monto robado de 60 soles, pero no el de 1.500.

Afirmó que las interacciones con la defensoría y el Indecopi han resultado muy útiles. En cambio, recién el 16 de noviembre el personal de Interbank le ofreció asesoramiento para presentar un segundo reclamo , que podría ayudarlo con la obtención de los 1.500 soles. No obstante, espera que no se invalide todo el proceso que ha llevado a cabo hasta el momento .

Análisis

Christian Linares, abogado penalista y socio del Estudio Linares, explicó a El Comercio que el delito cometido por los ladrones sería ‘robo simple’, tipificado en el artículo 189 del Código Penal. Si hubo violencia, sería el delito de ‘hurto simple’, tipificado en el artículo 185 del mismo código. Por otro lado, sobre el hecho de vaciar la cuenta bancaria del ciudadano , se hablaría de un acceso ilícito, tipificado en el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos.

Las sanciones que tienen los delitos expuestos son las siguientes: en relación al ‘robo simple’, la pena es no menor de tres ni mayor de ocho años, y en relación al ‘hurto simple’, la pena es no menor de uno ni mayor de tres años. Respecto al delito informático, es no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Expertos consultados por este Diario señalaron que la víctima puede realizar una denuncia ante Indecopi por la presunta indiferencia de la entidad financiera.

“Cuando estamos frente a un robo o hurto, es conveniente asistir personalmente a la comisaría o fiscalía, para que se realicen las diligencias inmediatas . También se puede presentar la denuncia por la web, sin embargo, esta no tendrá la efectividad que se busca”, dijo.

El experto añadió que, respecto al incumplimiento de la devolución de los fondos al afectado, la respuesta del banco debe estar muy bien explicada en base a criterios legales . “El usuario que no se encuentre conforme con la respuesta del banco, podrá acudir a las vías administrativas pertinentes como Indecopi , SBS, la Defensoría del Asegurado, o la vía judicial”, mencionó.

Recomendaciones

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, acotó a este Diario que, de forma preventiva, los usuarios pueden tener una copia de seguridad actualizada de la información que contenga su equipo móvil , tales como fotografías, documentos, agenda de contactos, entre otros. Además, sugiere tener anotado el código IMEI del teléfono, ya que es lo primero que solicita la PNP cuando se denuncia un robo.

El dispositivo de Adrián figura como sustraído en el portal de Osiptel.

Asimismo, después de ser víctima de los ladrones, el especialista recomienda a los ciudadanos comunicarse con su entidad financiera para bloquear inmediatamente la tarjeta que tenga afiliada a la banca móvil . “Además, hay que cambiar las claves de las cuentas bancarias, de las cuentas de Google o iCloud, y de las redes sociales; a fin de evitar suplantaciones de identidad o que puedan acceder a información importante”, dijo.

Por otro lado, Ñahue indicó que es necesario activar los elementos de seguimiento que permiten localizar el dispositivo. “Finalmente, llama a tu empresa operadora y reporta el robo de tu celular a través de los diferentes canales de atención, siendo importante verificar que se haya bloqueado”, adicionó.

Los descargos

Interbank le informó a Adrián que, culminadas las verificaciones, calificaron como no procedente su reclamo. “Le informamos que la transacción en cuestión se realizó el 28 de diciembre del 2023. Cabe indicar que dicha operación se efectuó con el correcto ingreso de la clave secreta , de uso, conocimiento y responsabilidad solo del titular de la cuenta”.

Denuncia que hizo Adrián ante la PNP.

El banco añadió que tiene contractualmente establecido con sus clientes que corresponde a estos asumir plena responsabilidad por el uso irregular o fraudulento que se pueda dar a una tarjeta de débito ; quedando liberada la entidad financiera por las operaciones que se produzcan antes de recibir comunicación por parte del titular de la tarjeta afectada. “Es por ello que todas las operaciones efectuadas en la tarjeta de un cliente mediante la presencia de su clave secreta, se consideran como realizadas, reconocidas y aceptadas por el cliente”, comunicaron.

“Por lo informado anteriormente, te comentamos que no nos es posible proceder con tu reclamo. Lamentamos los inconvenientes sucedidos y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para darte una mejor experiencia. En caso de robo o pérdida de tu tarjeta y/o celular, bloquea tu dispositivo con el operador que hayas contratado, así como tu Tarjeta Interbank inmediatamente llamando al 311-9000″, agregaron.

Ante esto, Adrián recalcó que fue víctima del robo aproximadamente a las 2 de la mañana y se dirigió al banco a las 10. No obstante, los retiros ya se habían realizado a las 6:01 de la mañana . “Esto ocurrió así porque antes de las 6:00, los delincuentes no podían extraer más de 1.000 soles de mi cuenta, ya que no está permitido”, aclaró.

Interbank precisó a El Comercio que el caso se encuentra en revisión. “El retiro de efectivo se hizo desde un cajero con la tarjeta física y la clave, no fue a través de un celular”, agregó.