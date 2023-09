Las redes sociales han ocasionado problemas dentro de los colegios del país. El caso más reciente ocurrió en la institución St. George’s College en Chorrillos, donde un grupo de estudiantes utilizó imágenes trucadas de sus compañeras para comercializarlas sin su consentimiento, las cuales tenían un contenido sexual.

Sin embargo, este no es un caso aislado . La organización Aldeas Infantiles SOS Perú lanzó la segunda edición de su campaña ConectadaSOS 2023, cuyo objetivo principal es promover entornos virtuales y seguros para las niñas, niños y adolescentes . Esta iniciativa se desarrolla a nivel nacional y pretende identificar las señales de alerta del ciberbullying, la sextorsión, los retos virales peligrosos, entre otros.

El equipo Aldeas Infantiles SOS Perú brindó a El Comercio los resultados de su última encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes. Foto: Aldeas Infantiles.

Yakelin Loi Caycho, especialista del área de Salvaguarda y Protección Infantil, compartió los resultados de la encuesta sobre percepciones y experiencias digitales 2023. Esta encuesta forma parte de la campaña ConectadaSOS 2023. “Este año tuvimos un desafío mayor porque hemos incluido a los docentes dentro del grupo encuestado. La escuela tiene un papel principal”, dijo.

Los estudiantes

El primer grupo poblacional estaba conformado por 990 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años. El 63% de los encuestados manifestaron sentirse seguros cuando navegan por Internet, mientras que un 37% dijo lo contrario.

Asimismo, el 61% aseguró haber sufrido ciberbullying, seguido de retos virales peligrosos con un 23%, y en menor medida grooming con un 12% y sextorsión con un 4%.

Hace unas semanas en Arequipa, escolares terminaron intoxicados tras tomar una mezcla de lejía, alcohol y vinagre por querer hacer un reto viral. Madre de familia pidió a la UGEL Sur que se destituya al director de la institución. Foto: Radio San Martín.

Además… Del total de mujeres, el 62% ha vivido ciberbullying, el 22% retos virales peligrosos, el 12% grooming y el 4% sextorsión.

Por otro lado... Del total de varones, el 55% ha vivido ciberbullying, el 33% retos virales peligrosos, el 10% grooming y el 1% sextorsión.

“Una de las primeras cosas que los colegiales tienen que saber es que cruzar el entorno virtual no es un riesgo necesariamente . Deben saber cuáles son las formas en las que este espacio podría convertirse en peligroso”, mencionó Loi Caycho.

El 49% considera que un perfil peligroso en internet se puede identificar cuando este no tiene muchas fotos . En tanto, un 14% sostuvo que puede identificar este tipo de cuentas si solo tiene imágenes de personajes animados.

Cuando los menores son contactados por estos perfiles, un 69% afirma que los bloquea, mientras que un 13% se lo comenta a sus padres, un 10% opta por preguntarle sus datos y un 6% lo ignora.

La especialista señaló que los niños que entablan un diálogo con la persona desconocida se encuentran en situación de riesgo. “Los usuarios potencialmente peligrosos suelen tener un discurso para manipular y convencer a los menores de que son amigables y de confianza”, añadió.

Además… El 64% de los encuestados que sufrió ciberbullying se ubica en el rango de edad de 12 a 14 años, el 33% que ha experimentado retos virales peligrosos tiene entre 10 a 11 años, el 15% que ha vivido grooming tiene de 15 a 17 años, y el 5% que sufrió sextorsión tiene de 15 a 17 años.

“Si bien los niños suelen identificar los riesgos, aún hay un porcentaje significativo que accede a esos peligros. Por ello, más que informar, hay que trabajar en sensibilizar sobre las consecuencias de utilizar las herramientas digitales de manera errónea”, resaltó Yakelin.

Un 3% de escolares reconoció que en algún momento ha difundido o compartido imágenes ofensivas de otra persona en Internet, aunque los últimos casos expuestos en el St. George’s College demuestren que esta cifra podría ser mayor .

Nancy Martínez Pacheco, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, explicó todos los detalles de la campaña ConectadaSOS 2023, cuya finalidad es informar y sensibilizar a la población sobre los riesgos en el mundo digital. Foto: Aldeas Infantiles.

Los padres de familia

En este caso, la muestra de los encuestados fue de 1.063, conformada por padres, madres y cuidadores. El 63% se siente seguro cuando sus hijos están navegando en Internet. Por otra parte, el 22% activa un control parental en las plataformas digitales que utilizan sus pequeños. En contraste, el 2% indica que no hace nada debido a falta de tiempo .

Yakelin Loi Caycho agregó que el 37% considera que, ante un acto de violencia en redes sociales contra su hijo, lo primero que haría es tomar capturas de las imágenes y los mensajes ofensivos, un 22% señala que lo más óptimo sería hablar de manera abierta con sus niños, y otro 22% cree que lo mejor es acudir a la policía.

La especialista señaló que lo ideal es establecer un tiempo de diálogo, pero también usar mecanismos que el mismo entorno virtual brinda para poder proteger la integridad de los pequeños, como el control parental.

El 91% cree que sus hijos nunca han sido víctimas de ciberacoso. Sin embargo, esta cifra contrasta con la anteriormente mencionada, la cual indica que un 61% de niños aseguró haber vivido esa situación .

Los docentes

Fueron 347 educadores de instituciones públicas los que participaron de la encuesta. El 80% afirmó que hablan constantemente con sus estudiantes sobre los peligros en las redes sociales. “Un modelo que todavía persiste en algunas escuelas es dejar que los hogares sean los que solamente les enseñen a los niños a cómo cuidarse en el entorno virtual”, advirtió Loi Caycho.

Del total de docentes, el 86% aseguró que los riesgos que más ha escuchado que se presenten en redes han sido los relacionados al ciberbullying, seguido por los retos virales peligrosos con un 9%. Cabe resaltar que algunos profesores desconocen absolutamente todos los términos , representando a un 3%. “Los docentes deberían tener mejores recursos, incluso que los mismos padres, para trabajar estos temas a nivel preventivo”, dijo la experta.

Encuesta con preocupantes resultados fue difundida por Aldeas Infantiles.

Solo el 13% dijo que ha recibido quejas de ciberbullying por parte de sus alumnos. A raíz de ello, la información sobre ese tema es considerada como insuficiente por un 79% . Por otro lado, casi la mitad de los docentes, un 49%, prefiere no hablar sobre lo retos virales peligrosos que se encuentran en internet.

Sobre la campaña

Nancy Martínez Pacheco, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, explicó que la campaña ConectadaSOS 2023 busca informar y sensibilizar a la población, específicamente a los estudiantes, padres y profesores, sobre los riesgos en Internet y cómo prevenirlos. “Buscamos que los niños se empoderen y se cuiden ellos mismos y a sus compañeros. Lo novedoso de este año es que ahora estamos incorporando a los profesores, dado que ellos son los más cercanos a los estudiantes en sus centros educativos”, comentó.

Asimismo, la especialista resaltó que se va a proporcionar información y recomendaciones a los docentes para que sepan cómo intervenir cuando detectan este tipo de situaciones. “También buscamos que los padres puedan participar de forma más activa con aquellos niños que tienen acceso a internet, es decir, quienes pertenecen al rango de 10 a 17 años”, añadió.

Los peligros en el mundo digital

Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú y aliado estratégico de Aldeas Infantiles SOS Perú, remarcó la importancia de tener una cultura de ciberseguridad. “Los niños nacen expuestos a la tecnología, eso hace que tengan una serie de inconvenientes en su privacidad”, dijo.

Señaló que ejercer un control sobre la información personal y limitar su acceso es un proceso sencillo en el mundo físico, pero en el digital no . “Lo que está en internet no se borra, se comparte por todos lados. El alcance es indeterminado y la temporalidad es indefinida (...). Hay que aprender que tu intimidad es solo tuya mientras la preserves y no se la entregues a nadie”, agregó.

El especialista añadió que los niños no suelen medir las consecuencias de sus actos. Por ello, sus tutores tienen la obligación de educarlos para que sean responsables con los recursos digitales. “El bullying solía tener un alcance acotado, pero al trasladarlo al ciberespacio, el daño que pueda causar es incalculable”, comentó.

Zeballos exhortó a los padres de familia a establecer mayor comunicación con sus hijos, pero siempre observando y controlando sus redes sociales para tener resultados más fructíferos.

Los términos

El ciberbullying también conocido como ciberacoso o acoso virtual, se produce cuando un niño es acosado psicológicamente por sus pares u otras personas a través de las redes sociales. Se puede presentar en diferentes formas, por ejemplo, mensajes ofensivos en publicaciones o invadiendo la privacidad a partir de la difusión de fotos o videos donde se avergüenza a la víctima.

también conocido como ciberacoso o acoso virtual, se produce cuando un niño es acosado psicológicamente por sus pares u otras personas a través de las redes sociales. Se puede presentar en diferentes formas, por ejemplo, mensajes ofensivos en publicaciones o invadiendo la privacidad a partir de la difusión de fotos o videos donde se avergüenza a la víctima. Los retos virales peligrosos son desafíos que se generan a través de las redes sociales. Son acciones que pueden llevar a riesgos para la seguridad y bienestar de los niños, quienes suelen participar con el objetivo de ser tendencia.

son desafíos que se generan a través de las redes sociales. Son acciones que pueden llevar a riesgos para la seguridad y bienestar de los niños, quienes suelen participar con el objetivo de ser tendencia. La sextorsión o el chantaje sexual está altamente vinculado a casos donde el agresor usa las imágenes íntimas de otra persona para obtener favores o dinero.

o el chantaje sexual está altamente vinculado a casos donde el agresor usa las imágenes íntimas de otra persona para obtener favores o dinero. El grooming es el acoso sexual de una persona adulta a un niño por medio de internet.