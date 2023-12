En la cuadra 32 de la avenida Aviación, en el distrito de San Borja, se registró un choque aproximadamente a las 2 de la madrugada del sábado 16 de diciembre. Un vehículo impactó contra un semáforo, dejándolo inclinado durante casi más de un día. Ante este incidente, El Comercio se comunicó con la municipalidad distrital para obtener información al respecto. De ese modo, el personal municipal afirmó que el problema estaba resuelto. No obstante, la realidad es que miembros de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegaron al lugar para retirar la señalización, dejando ahora la zona sin semáforo.

En el grupo de Facebook “Vecinos de San Borja”, el ciudadano Juan Carlos Zevallos expuso la situación del semáforo derribado, generando diversas respuestas. Un usuario comentó que “ayer ocurrió el choque (sábado 16 de octubre) a las 2:00 am. El auto quedó empotrado en ese semáforo”. Otro residente del distrito añadió que “el conductor, aparentemente bajo los efectos del alcohol, chocó. El auto se encuentra en la comisaría”.

Incidente fue reportado en la página de vecinos de San Borja en Facebook (foto: redes sociales).

Una vecina señaló que en la cuadra 24 de Javier Prado hay otro semáforo que parece estar a punto de colapsar , ubicado frente al Banco de la Nación y el Museo de la Nación. “Ya he informado a la municipalidad de San Borja, pero no han tomado ninguna medida al respecto”, expresó. Otro vecino añadió que el distrito requiere una revisión exhaustiva de todas sus señalizaciones, tanto de los semáforos como de los postes de alumbrado. “El alcalde debe abordar estos problemas directamente antes de que ocurra alguna tragedia”, subrayó.

Una vecina alertó sobre el estado de otro semáforo ubicado a la altura de la cuadra 24 de Javier Prado (foto: redes sociales).

El lunes 18 de diciembre, miembros de la MML retiraron el semáforo de la zona . El Comercio se comunicó con la Municipalidad de San Borja para averiguar cuándo se instalaría la nueva señalización. El personal municipal afirmó que el problema había sido resuelto. Sin embargo, este Diario verificó que hasta el momento no se ha instalado un nuevo semáforo; únicamente se ha retirado el anterior. Es así que la zona sigue careciendo de una instalación adecuada de este dispositivo, incluso cuatro días después del choque.

La Municipalidad de Lima informó a este Diario que “la gerencia encargada ya tiene conocimiento de lo sucedido y está tomando acciones. Un equipo se ha desplazado a la zona para evaluar la situación”.

El Comercio constató que la zona todavía carece de un semáforo (foto: Sebastián Ramírez).

¿Quiénes son los responsables?

Emilio Noguerol, asociado del Estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez y abogado especializado en derecho municipal, explicó a El Comercio que es importante tener en cuenta que las municipalidades provinciales son las encargadas de las competencias relacionadas con la normativa, regulación, organización y mantenimiento del sistema de señalización y semáforos . En el caso específico de Lima, la planificación, regulación y organización de la red vial y semaforización son funciones de carácter metropolitano.

“ Este es un tema que debe ser resuelto por Lima, no por San Borja . A veces, dado que ocurre en el distrito, se acude al órgano más cercano, que es la municipalidad distrital. Puede que tomen en consideración la solicitud, pero la gestión se realizará internamente, o puede que no se gestione porque no está dentro de sus competencias. No obstante, cualquier municipio distrital está obligado a coordinar y colaborar con otras entidades”, afirmó.

Vecinos señalaron que el semáforo terminó inclinado debido a un choque automovilístico (foto: Sebastián Ramírez).

Considera que la labor del personal distrital debería consistir en orientar al ciudadano para que conozca a qué entidad debe dirigirse. “El municipio puede encargarse de gestionarlo por ti o indicarte dónde debes hacerlo”, añadió. Especificó que, dentro de la MML, la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) es la encargada de este asunto, y cuenta con un organismo específico, el Proyecto Especial para la Gestión de Tránsito (Protránsito) . “Ellos son responsables de analizar el estado de la red vial y la semaforización, interviniendo en todo el espacio metropolitano. Debes dirigirte a ellos para cualquier reclamo sobre mal funcionamiento o reposición de semáforos”, enfatizó.

Noguerol indicó que el tiempo del procedimiento no está claramente normado, pero se puede acudir a los canales de Protránsito (número de contacto 982 157 840) y enviar un reporte. “Tanto un ciudadano como un miembro de la municipalidad distrital pueden realizarlo, incluso el personal municipal está obligado a gestionar directamente con Protránsito. Es una vía abierta para que todos los ciudadanos responsables y que participan activamente de la gestión local puedan informar sobre esto”, agregó.

Personal de la MML retiró el semáforo. Sin embargo, los vecinos aún están a la espera de la reposición (foto: Municipalidad de San Borja).

Mencionó que el sistema metropolitano no opera como debería. “Tenemos 43 distritos, incluido el Cercado de Lima, que es un distrito sui generis, una municipalidad provincial con funciones tanto de municipalidad metropolitana como de gobierno regional, y, además, 42 municipios distritales. Contamos con autoridades de sobra, pero al mismo tiempo observamos deficiencias en la prestación de servicios públicos y falta de rapidez . En este caso, es evidente; el incidente ocurrió el sábado y han pasado casi cuatro días sin obtener una respuesta. La falta de un semáforo puede ocasionar daños materiales e incluso pérdidas humanas. Es crucial actuar con celeridad”, reflexionó.

Johnny Zas Friz, experto en derecho municipal, subrayó que las municipalidades provinciales son las encargadas del mantenimiento de los semáforos. Por lo tanto, es competencia de la MML, que puede coordinar con las municipalidades distritales. “Creo que los municipios distritales deberían tener una participación más activa y mayores funciones . Sería beneficioso contar con una coordinación más directa para resolver este asunto”, adicionó.

Expertos señalaron que el sistema de semaforización es competencia de la MML (foto: Sebastián Ramírez).

Antecedentes

En el 2020, la ciudadana Dania Paredes denunció que su hijo sufría de constantes dolores, náuseas y falta de sueño luego de que un semáforo ubicado entre las avenidas Javier Prado y Guardia Civil, en San Borja, le cayera sobre la cabeza . La mujer afirmó que ninguna autoridad municipal se hizo responsable del hecho.

Agregó que en la Municipalidad de San Borja le dijeron que el ente responsable era la Municipalidad de Lima, pues el semáforo cayó en una vía administrada por dicha comuna . “Me dijeron que eso pertenece a la Municipalidad de Lima, que si yo quiero proceder tengo que hacer un documento para que ellos se hagan cargo de mi hijito”, precisó la mujer.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Lima indicó que el poste de semáforo que impactó sobre el menor fue reemplazado. Asimismo, señaló que, luego de conocer el hecho, el personal municipal se contactó con la madre a fin de brindarle la atención oportuna a su hijo.