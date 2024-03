Para algunos ciudadanos, las aplicaciones móviles gubernamentales de contenido utilitario o que se usan para trámites pueden ser sinónimo de lentitud e insatisfacción. Un análisis realizado por El Comercio reveló que la mayoría de estas apps han recibido una baja calificación por parte de los usuarios de la App Store. El Comercio llevó a cabo este estudio para evaluar la funcionalidad y desempeño de doce aplicaciones estatales.

De esta manera, se pudo constatar que 6 de las 12 aplicaciones tienen una calificación menor a la mitad del total (menos de 2,5 sobre 5 estrellas). Además, en 7 de las 12 se presentan obstáculos que impiden completar el proceso de registro y utilizar la aplicación.

Algunas de las aplicaciones que se utilizaron.

Uso de apps

La primera aplicación utilizada fue “Osiptel: Checa tu caso”, desarrollada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Esta app permite a las personas reportar cualquier problema con su servicio de telecomunicaciones, además de acceder a otros servicios relacionados. En la App Store, cuenta con 2,3 estrellas de 5 y está acompañada de comentarios como “la aplicación se cierra sola, por favor revisar el problema” y “al presionar el botón de registrar, solo me aparece una pantalla que dice ‘cargando’ y se queda ahí”.

Al ingresar a la aplicación, si deseas utilizar algunos de los servicios adicionales, ya no es posible retroceder o regresar a la página principal . En su lugar, es necesario salir de la app y volver a ingresar. Por otro lado, hay que registrarse y validar dicho registro a través de un correo electrónico, lo que tarda un promedio de 5 minutos.

Página de inicio de "Checa tu caso".

Esta fue de las pocas aplicaciones en donde sí se pudo completar el registro.

Por otro lado, existe la aplicación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la cual permite emitir recibos por honorarios de manera electrónica, consultar números de RUC, entre otros servicios. Tiene una calificación de 1,5 de 5 estrellas y cuenta con comentarios como “la app necesita un soporte continuo para que se convierta en una herramienta fácil, las opciones a utilizar no responden” y “no permite pegar los datos de usuario, no guarda la contraseña y hay momentos en los que no se puede ni escribir”.

Este Diario corroboró que el diseño de la plataforma no es responsive (adaptable) al celular, presentando bordes negros en la parte superior e inferior. Además, no es posible registrarse porque al marcar el botón para indicar que “no soy un robot”, la pantalla no reconoce ninguna acción . Por otra parte, el diseño de la página está descuadrado, llegando al punto en que no se pueden leer completamente las indicaciones .

La app de la Sunat no es adaptable al celular.

Los textos aparecen fuera de pantalla y no es posible leer con claridad.

“Págalo.pe” es una plataforma digital diseñada para simplificar los pagos y trámites en diversas entidades públicas sin necesidad de acudir a una agencia del Banco de la Nación. Esta aplicación cuenta con una calificación de 1,2 de 5 estrellas y comentarios como “en la web la he usado sin problema alguno, pero la app no sirve” o “típico producto de una institución pública ineficiente”.

El problema de la aplicación radica en que no es posible registrarse debido a que solicita un dígito de verificación. Sin embargo, este código no ha sido enviado previamente ni por mensaje SMS ni por correo electrónico , por lo que no hay forma de confirmar el registro ni de continuar utilizando la app.

Inicio de "Págalo.pe".

Nunca se mandó ningún código o dígito de verificación.

También está disponible la aplicación de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) para controlar las finanzas y reportar las deudas de los ciudadanos. A diferencia de la gran mayoría de aplicaciones, esta cuenta con 5 estrellas, pero solo una calificación. Además, tiene comentarios como “información clara y completa”, pero también hay otros que mencionan “la aplicación se cierra al ingresar los datos”.

Si bien es cierto que al equipo de El Comercio no se le cerró la aplicación al intentar registrarse, hubo obstáculos para completar el proceso. El sistema sugería una contraseña, pero no permitía editarla; la única opción que ofrecía era dirigirse al siguiente paso . Sin embargo, la clave no era familiar para el usuario de la plataforma, lo que dificultaría que la recuerde.

Página de inicio de la app de la SBS.

El sistema no permitió al usuario proponer su contraseña.

“Facilito” es una aplicación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la cual ofrece atención a consultas y trámites de usuarios del servicio eléctrico, gas natural, balón de gas y grifos. Actualmente cuenta con 2,7 estrellas de 5 y comentarios como “la información de los grifos no se carga de manera actualizada” y “es una pena que la aplicación no cuente con soporte”.

Al utilizar la app, solo se pueden visualizar los precios de los grifos cercanos a la ubicación actual, no de otras zonas . Además, no es posible hacer clic en otro punto para obtener esos precios. En su lugar, uno debe desplazar el mapa virtual para ver los precios de otras ubicaciones. Esto dificultaría, por ejemplo, realizar una comparativa de precios en tiempo real entre los distintos distritos de Lima y de todo el Perú .

En "Facilito", el usuario debe ir moviendo el mapa para recién ver los precios de grifos en otras zonas, impidiendo realizar una comparativa entre distritos.

Por otra parte, está la app de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), que fue creada con el objetivo de que las personas no tengan que acudir a las oficinas de la entidad para realizar trámites registrales, sino que puedan hacerlo desde la plataforma. Actualmente, tiene 1,3 estrellas de 5 y comentarios como “ojalá mejoren o proporcionen alguna opción de búsqueda” y “he pasado como 20 minutos tratando de registrarme”.

En este caso, se pudo corroborar que al momento de registrarse, el sistema no permite ingresar la fecha de nacimiento ni el nombre y apellido , lo que imposibilita completar el proceso.

Página de inicio de la app de la Sunarp.

El sistema no te permite colocar algunos datos y, por lo tanto, los usuarios no pueden registrarse.

La aplicación “Licencia de Conducir” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece la posibilidad a los ciudadanos de realizar consultas relacionadas con su licencia, como la fecha de vigencia, penalidades, papeletas, historial del conductor, entre otros. Sin embargo, ha recibido una calificación de 1,5 de 5 estrellas y comentarios como “totalmente en desacuerdo con esta plataforma, pésimo servicio” y “no sirve, una vez más se gastan el dinero en cosas que dejan de funcionar”.

Se observa que esta app no ha sido actualizada desde febrero del 2021. Al ingresar y registrar los datos de un usuario con licencia, y querer consultar cuál es su récord, la aplicación se queda cargando y unos minutos después sale un aviso que indica que “hubo un problema en la comunicación con el servidor, por favor inténtelo de nuevo más tarde ”.

Página de inicio de "Licencia de conductores" del MTC.

No es posible ver algunos datos del historial del conductor.

“Carné de Vacunación” es una aplicación del Ministerio de Educación (Minsa) que ofrecer brindar acceso a la información registrada sobre vacunas aplicadas a nivel nacional. Su puntuación es de 2,2 de 5 estrellas, y entre las opiniones de los usuarios resaltan: “la app debería grabar los datos que se ingresan para no tener que llenarlos cada vez que se consulta el carné”.

Si bien es cierto que la aplicación te permite visualizar el historial de vacunación contra el Covid, no te permite obtener un carné de vacunación general. Este aparece como no disponible a pesar de haber registrado los datos de manera correcta .

Página de inicio de "Carné de vacunación" del Minsa.

La aplicación no te permite ver tu historial de vacunación general.

Por su parte, se encuentra “Mi Policía Digital” de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual sirve para reportar diferentes tipos de incidentes. La app cuenta con una calificación de 3,7 estrellas de 5. Entre los comentarios de los usuarios destacan: “debería permitir subir videos o fotos para denunciar los abusos” y “no recibí el mensaje de confirmación en mi correo, por lo tanto, no pude realizar el reporte”.

El equipo de El Comercio sí recibió un correo de confirmación, pero el enlace incluido no dirigía a ninguna página, por lo tanto, no se pudo completar el proceso ni realizar ninguna denuncia .

Página de inicio de "Mi policía digital" de la PNP.

Correo para confirmar el registro.

El enlace de confirmación no lleva a un destino.

La aplicación “Lima Segura” de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), también conocida como la app del “botón del pánico”, permite enviar una alerta de seguridad para solicitar atención municipal ante una emergencia. Aunque cuenta con 5 estrellas, solo tiene 3 calificaciones y ningún comentario.

Este Diario pudo constatar que la aplicación no permite a los usuarios ingresar de inmediato, lo que impide utilizar el botón del pánico hasta varias horas después, cuando finaliza el proceso de registro (empezamos a las 4:22 p. m. y recién pudimos terminar de registrarnos a las 10:00 p. m.). Si se tratara de una emergencia real, el hecho de que los usuarios solo puedan utilizar la aplicación horas después de completar su registro sería un problema.

Página de inicio de "Lima Segura".

El sistema no te deja registrarte hasta el paso de unas horas. Solo se queda cargando y aparece un cuadro que dice "alerta".

Luego sigue la aplicación “Bienvenido al Perú” de la Sunat, que tiene la función de agilizar el paso por Aduanas de los viajeros, ofreciendo la facilidad de hacer declaraciones juradas de equipaje y dinero. Cuenta con una calificación de 2,7 estrellas de 5 y comentarios como “en lugar de agilizar el proceso, lo demora más” y “no puedo terminar el registro”. Efectivamente, al intentar escribir en la aplicación para declarar dinero o equipaje, no permite teclear.

Página de inicio de "Bienvenido al Perú".

No es posible teclear en algunos cuadros, lo que impide culminar el registro.

Finalmente, está la aplicación “Sismos Perú” del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la cual brinda información sobre las actividades sísmicas a nivel nacional. Tiene una puntuación de 2,9 estrellas y comentarios como “desde que actualicé la nueva versión, la aplicación se abre y se cierra” o “la última versión no funciona”. Esta versión más actualizada data del 2020, y al utilizarla los botones no responden al instante en que se presionan, aparentemente debido a que el sistema es lento . Además, no permite segmentar o filtrar los sismos que aparecen en el mapa , lo que podría resultar confuso para los usuarios.

No se puede filtrar los sismos de tal manera que no aparezcan tantos puntos.

Análisis

El gerente de Tecnología de Moventi Eduardo Quesquén afirmó que la mayoría de estas aplicaciones carece de una experiencia de usuario lo suficientemente buena como para garantizar su uso intuitivo y correcto. “No se realiza un análisis adecuado. Esto se podría solucionar mediante pruebas con usuarios, que les permitan probar prototipos de las aplicaciones y evaluarlas”, explicó.

Además, resaltó la importancia de mejorar la ubicación de las aplicaciones. “Hoy en día, muchas infraestructuras de apps residen en la nube, pero el gobierno a menudo utiliza tecnologías más antiguas. Esto puede significar que, aunque el aplicativo funcione bien para algunos usuarios, cuando hay una gran cantidad de personas registrándose, el sistema puede caer ”, señaló.

En cuanto a la estandarización o mayor integridad entre las diferentes entidades del Estado, sostiene que esto lo determina la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. “ Esta entidad regula ciertos estándares, pero lo que sucede es que cada entidad del Estado no es muy ágil respecto a seguir lineamientos , sino que cada una maneja sus propios estándares”, comentó.

Por otro lado, el experto en ciberseguridad Gustavo Vallejo añadió que hay una tendencia a desarrollar aplicaciones para smartphones sin ningún lineamiento o estrategia específica. “Muchas de estas apps tienen una capacidad tecnológica muy básica. Deberían proporcionarse más directrices operativas y técnicas para mejorar su funcionalidad. Si una aplicación tiene una calificación menor de 2,5, es mejor desecharla y crear una nueva, ya que carece de usabilidad para el ciudadano. Las entidades deben orientarse mejor en este aspecto”, expresó.