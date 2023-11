“Cuando ella tiene las 11 variedades en su cajón”, fue la frase que indignó a Lourdes Sacín, una periodista que ganó notoriedad en el espectáculo peruano. Ella optó por distanciarse de la televisión hace varios años con el fin de resguardar su vida privada. No obstante, en la actualidad, ha decidido realizar una denuncia pública contra la marca de condones ‘Piel’ por el uso no autorizado de su imagen.

Según contó la reportera a El Comercio, sus seguidores le informaron sobre una publicidad que se había vuelto viral en TikTok. Sacín contó que el video incluía imágenes grabadas hace nueve años, además, precisó que el contenido fue manipulado de tal manera que ella era retratada de forma indebida, sugiriendo una conducta promiscua .

Lourdes contó a este Diario que ha mandado una carta notarial a la empresa.

“Yo lo vi el 13 de noviembre, pero está publicado desde octubre. Me han estado exponiendo por casi un mes. Han agarrado un video mío de hace 9 años sacado de contexto, para colocarlo como publicidad en todas sus redes sociales. Un video totalmente editado, donde el preservativo azul salta con la música mientras yo sonrío . El video tiene un texto denigrante que dice: ‘Cuando ella tiene las 11 variedades en su cajón’, haciendo directa alusión a mi persona”, dijo.

La mujer destacó que dicha publicidad está teniendo un impacto negativo en su reputación, ya que algunos usuarios de redes sociales han visitado su perfil para dejar comentarios ofensivos. “Me siento impotente por lo que han hecho. Veo que también tengo mucho apoyo, ya que el video que publiqué en TikTok denunciando lo que pasó tiene el respaldo de casi el 99% de personas”, agregó a este Diario.

Sacín afirmó que la marca de condones utilizó su imagen sin permiso, y, en consecuencia, está considerando emprender acciones legales. “Yo me dedico a otras cosas, ahorita estoy enfocada en temas más serios. Soy mamá, quiero estar tranquila. Si me consultaban si quería formar parte del video, me negaba porque no es la clase de contenido que yo manejo”, adicionó.

Añadió que, al descubrir el video, trató de contactar a la empresa en busca de una explicación. Inicialmente, intentó comunicarse a través de redes sociales, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, el 14 de noviembre envió una carta notarial y también un correo electrónico, sin conseguir ningún pronunciamiento.

“El último viernes eliminaron el video de todas sus plataformas, sin siquiera una disculpa, como si nada hubiera pasado. Si fue una brutalidad del Community Manager, por lo menos tienen que hacer un comunicado público . (...). Estoy preparando la demanda para ingresarla esta semana”, agregó.

La cuenta también respondió los comentarios del video.

La ciudadana sostuvo que en el video original ella estaba anunciando su embarazo; sin embargo, la marca de condones la colocó en un contexto totalmente diferente y que ella nunca autorizó . “No pueden utilizar ese video insinuando que estoy observando un preservativo, como si fuera una enferma. Está bien que creen su contenido, pero no con mi imagen, porque no lo deseo. Están distorsionando la realidad”, sumó.

Expresó su inquietud ante la posibilidad de que este problema pueda empeorar su parálisis facial, ya que le genera un notable aumento de estrés. Por ende, hizo hincapié en la irresponsabilidad que demostró la marca al exponerla y sexualizarla de esa manera.

Consecuencias penales

Ronny Santillán, abogado penalista, informó a este Diario que, de acuerdo a las declaraciones de Sacín, el video le estaría atribuyendo una conducta que no corresponde a lo que ella quiso transmitir en ese momento . La marca de condones está relacionando su imagen con un contenido sexual, muy diferente al material original. Por ello, se podría estar hablado del delito de difamación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal. La sanción es no menor de uno ni mayor de tres años de pena privativa de la libertad.

En el video original, Lourdes Sacín estaba hablando de su embarazo.

“El uso indebido de la imagen se suele ver en el tema civil, pero este uso no es arbitrario, ya que se está atribuyendo una conducta distinta, que Lourdes nunca quiso señalar. Por ende, se configura el delito de difamación , al alterar el contenido de la imagen dando una impresión diferente”, dijo.

El especialista considera que haber eliminado el video fue una decisión acertada, pero ahora corresponde que ambas partes se sienten a conciliar, y ver de qué forma pagar por el uso indebido de la imagen de la mujer. “Por la vía civil, se puede hacer una demanda ante el Poder Judicial. Mientras que, por la vía penal, la persona que siente que ha sido difamada puede acudir a la Fiscalía y presentar la denuncia correspondiente”, acotó.

Consecuencias administrativas

Karina Olano, socia del Estudio BBGS Abogados y especialista en temas de protección de datos personales, señaló a El Comercio que hay dos vías por las cuales Lourdes puede reclamar. En primer lugar, se encuentra la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es posible denunciar el mal uso de su imagen a través de un formulario virtual. “Al acusar a la empresa de preservativos, la autoridad estatal puede iniciar una investigación, donde le consultará a la marca si es que tuvo autorización de la periodista para publicar dicho video. Si no es así, habrá una sanción”, dijo.

Si eres víctima o testigo del mal uso de datos personales, ya sea por parte instituciones públicas o empresas privadas: Puedes reportar el hecho ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). La denuncia será recibida a través de los canales de atención virtuales o presenciales implementados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de iniciar la fiscalización que corresponda. Esto permitirá determinar los incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales y, posteriormente, sancionar y aplicar las medidas correctivas adecuadas al caso.

La experta añadió que también se puede recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para hacer una denuncia contra ‘el principio de adecuación social’, en relación a temas de ‘competencia desleal y regulación publicitaria’. De ese modo, el ente iniciará las investigaciones pertinentes.

Precisó que el artículo 18 del decreto legislativo 1044, ‘decreto que aprueba la ley de represión de competencia desleal’, tiene como finalidad fiscalizar las promociones comerciales, y determinar si la difusión de cierta publicidad ha inducido a cometer un acto ilegal o discriminatorio . “Las medidas correctivas y multas dependerán de cada caso (...). La empresa debería pedir disculpas públicas a Lourdes y ella tendría que evaluar si es posible alguna conciliación”, mencionó.

Carta notarial de Lourdes Sacín contra la empresa.

Este Diario trató de comunicarse con ‘Condones Piel’ a través de sus redes sociales y correo para solicitar descargos, pero hasta el cierre de esta nota, han comentado en su cuenta de Instagram que “nos pronunciaremos en el momento oportuno”.