La ceremonia tuvo lugar en el Parque Bicentenario, desde donde se construirá el puente, el cual tendrá más de 100 metros de longitud, y estará exclusivamente destinado a peatones y ciclistas. Esta obra conectará el Malecón de la Reserva en Miraflores con el Malecón Paul Harris en Barranco. Además, se anunció la incorporación de iluminación y áreas verdes en la zona.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, colocando la primera piedra del proyecto. Foto: Municipalidad de Miraflores.

“Este proyecto generará un gran atractivo turístico para nuestro distrito y para Barranco, con cuya municipalidad venimos trabajando de manera coordinada. Nos comprometemos en culminar esta obra y brindar un espacio seguro, moderno y con mejoras paisajísticas”, comentó el alcalde Canales, quien añadió que no habrá cierre de vías ni mayores molestias a los residentes .

Así se verá el puente cuando esté culminado. Foto: Municipalidad de Miraflores.

El trabajo del personal municipal de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio que la intervención del proyecto abarca actividades tanto en dicho distrito como en Barranco. “Gracias a un convenio, podemos ejecutar nuestro proyecto en su jurisdicción, ya que nos han cedido el terreno a intervenir el tiempo que dure la construcción”, comunicó.

Esta obra cuenta con un presupuesto de 33 millones de soles. El burgomaestre añadió que la infraestructura abarcará una extensión aproximada de 49 mil metros cuadrados. “Dicha obra viene siendo financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Mediante el Decreto Supremo 025-2023/EF, se autorizó una transferencia del presupuesto del sector público”, comentó el personal municipal.

Maqueta que permite observar cómo será el puente que conecte ambos distritos. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Además del puente, el proyecto incluirá circuitos peatonales y ciclovías que se extenderán desde el parque Alfredo Salazar (Larcomar) hasta la avenida Sáenz Peña. A esto se suma un mirador en el acantilado de Barranco con vistas panorámicas hacia Miraflores, y zonas de descanso que también funcionarán como miradores.

Cabe precisar que este proyecto estaba programado para comenzar en el 2022 con un presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, al no ser adjudicado, los fondos regresaron al tesoro público. En el presente año, el MEF reasignó el monto correspondiente a la comuna miraflorina.

“ El acceso al puente será gratuito para el público en general . Hay que resaltar que el proyecto cuenta con un expediente técnico de obra aprobado, que está constituido por todas las especialidades necesarias para la ejecución óptima de la obra”, indicó la municipalidad.

La obra culminaría en nueve meses. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Actualmente, la empresa ejecutora ‘Incot’ se encuentra realizando trabajos de replanteo. Es decir, está trasladando los elementos de los planos al terreno donde se llevará a cabo la obra.

Apoyo del municipio de Barranco

En una entrevista con este Diario, Jessica Vargas Gómez, alcaldesa de Barranco, saludó la ejecución del puente, ya que considera que beneficiará a ambos distritos. “Este es un proyecto que empezó hace muchos años en Miraflores, en la gestión del exalcalde Luis Molina Arles. Y o tuve el honor de trabajar con él en ese distrito, estuve en el área de turismo, siendo además parte de su equipo técnico. Conozco muy bien el proyecto ”, dijo.

Vargas expresó que fue una buena decisión el hecho de continuar con la obra por parte del actual alcalde de Miraflores, Carlos Canales. “Recibo con satisfacción la iniciativa. Es un puente inclusivo, donde van a poder transitar personas mayores, deportistas, entre otros. Tendrá un aspecto traslucido y llamativo para todos los turistas. Además, unirá ambas comunas y hará que los visitantes que se alojan en Miraflores lleguen rápidamente a Barranco (…). Tengo el plan de hacer algo parecido entre Barranco y Chorrillos, coordinaré con alcalde para poner en funcionamiento un tranvía ”, mencionó.

Expertos mencionaron que el proyecto es importante, ya que se está priorizando una infraestructura exclusivamente destinada a peatones y ciclistas. Es decir, esta no es para vehículos motorizados. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Análisis del proyecto

José Carlos Soldevilla, urbanista experto en movilidad y espacio público, compartió con El Comercio su opinión sobre el proyecto. Mencionó que la idea de mejorar la accesibilidad en áreas elevadas es positiva. No obstante, le llama la atención que se priorice una inversión en este puente cuando hay otros problemas que deberían tener prioridad y que no necesariamente están siendo abordados . “Han cumplido con armar un plan de inversión, pero me pongo a pensar en aquellas otras zonas que tienen necesidades mayores, sobre todo en los momentos que vivimos actualmente”, dijo.

El especialista añadió que el plazo de nueve meses en cualquier proyecto urbano es un periodo relativamente corto, no solo por su magnitud, sino también por las múltiples interferencias que pueden surgir. “Puede estar al límite entre lo optimista y lo irresponsable. Ya ha sucedido antes; por ejemplo, con el Parque Bicentenario, el cual estuvo paralizado en varias ocasiones. Fue un proyecto que tomó mucho más tiempo del inicialmente previsto”, aseguró.

Indicó que, más que un tema técnico, es un tema de cómo se brinda la información a la ciudadanía. “Debido a la serie de elementos que se pueden presentar en el proceso, sería prudente tener precaución al hablar de un cronograma exacto y, en cambio, proporcionar un margen de doce meses ante posibles contingencias ”, acotó.

Descripción del proyecto. Foto: Municipalidad de Miraflores.

Además, Soldevilla resaltó la importancia de dar prioridad a infraestructuras que no están diseñadas exclusivamente para vehículos motorizados . Explicó que este proyecto podría brindar mayores oportunidades de desplazamiento para peatones y ciclistas . “Esto beneficiará a personas que no tienen autos o presentan capacidades reducidas. Sin embargo, aunque el proyecto se está desarrollando en la parte alta del distrito, es crucial considerar también al peatón en la parte baja”, dijo.

Por su parte, el urbanista Anderson García declaró a este Diario que, en principio, la obra es positiva, ya que resuelve problemas de conexión. No obstante, opina que el proyecto es limitado al presentarse como un corredor turístico. “ Quisiera que reflexionemos sobre si los espacios públicos deben ser vistos exclusivamente como atracciones turísticas. Sobre todo, considerando que la Municipalidad de Miraflores ha sido cuestionada por infringir espacios públicos según denuncias de vecinos y visitantes”, adicionó.