Roblox es una plataforma de juegos gratuitos en línea aparentemente inocentes. Sin embargo, detrás de ella se encuentran adultos inescrupulosos que pueden cometer actos atroces y retorcidos. En este caso, una niña de tan solo 7 años fue secuestrada a plena luz del día en Cusco. El responsable es un hombre de 19 años, quien asegura haber cometido este delito por un reto en Internet relacionado con dicha plataforma.

El sujeto fue detenido en el acto. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo intercepta a la niña, quien se dirigía a su colegio. Tras conversar brevemente con ella, la carga y la lleva a su casa, que estaba a escasos metros de distancia.

Diez minutos después, la niña salió corriendo del inmueble y se lo contó a sus padres, quienes denunciaron al hombre por secuestro. La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó la vivienda del responsable y procedió con su intervención. “Con las declaraciones del padre y el seguimiento de las cámaras, logramos ubicar el domicilio. Solicitamos ayuda a la fiscalía para realizar el allanamiento. A pesar de tocar la puerta del domicilio en varias ocasiones, nadie respondió”, mencionó el mayor PNP Iván Salazar, jefe de la Depincri Cusco.

El sujeto intentó minimizar los hechos atribuyéndolos a un desafío que le impusieron en el juego Roblox. Lo alarmante es que también debía cumplir con otras dos pruebas: agredir a un oficial y cometer un robo. “Su objetivo era obtener créditos y ganar popularidad dentro de la sociedad, aspirando a liderar un grupo”, añadió Salazar.

Según los exámenes realizados por el médico legista, la estudiante de 7 años no sufrió golpes ni agresión sexual. Todo esto ocurrió en la calle Choquechaca, que está ubicada a pocas cuadras de la Plaza Mayor de Cusco. La PNP proporcionará asistencia psicológica a la niña. Mientras tanto, las investigaciones siguen en curso y la familia solicitó una sanción firme para este caso.

El responsable fue Víctor Camilo Miranda Chunga, de 19 años.

Investigaciones en curso

La identidad del hombre fue revelada por la PNP, quien responde al nombre de Víctor Camilo Miranda Chunga, de 19 años. La entidad policial resaltó que, a través de los juegos virtuales de Roblox, los usuarios suelen cumplir ese tipo de desafíos, que incluyen desde el secuestro de menores hasta agredir a autoridades.

Según el examen del perfil psicológico realizado, se reveló que Víctor presenta “conductas anormales”. “Proviene de una familia disfuncional y muestra comportamientos inapropiados para su edad. En su afán de ganar popularidad y aparentar ser líder ante la sociedad, se involucró en el cumplimiento de estos retos a través de los juegos”, comentó el Mayor PNP Edward Salazar.

La PNP indicó que Víctor Camilo admitió el delito. “Reconoce haber secuestrado a la menor durante un lapso de 10 minutos como parte de un desafío. Este tipo de desafíos parecen estar relacionados con los juegos de Roblox, donde se obtienen créditos para realizar compras de vestimenta virtual y herramientas que les puedan ser útiles”, añadió.

Este suceso ha generado gran interés entre la población, las autoridades y los especialistas, quienes observan cómo un juego de Internet puede tener consecuencias devastadoras (foto: Twitter Roblox Corporation).

La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó seis meses de prisión preventiva contra el individuo. Este suceso ha generado gran interés entre la población, las autoridades y los especialistas, quienes observan cómo un juego de Internet puede tener consecuencias devastadoras tanto para quienes lo practican como para sus eventuales víctimas.

“Este incidente ocurrió como parte de un desafío entre jóvenes que parecen competir por popularidad dentro de su grupo social (...) Según sus antecedentes, el hombre ha experimentado una adolescencia e infancia algo traumáticas, lo que podría explicar su deseo de obtener reconocimiento en estos grupos sociales”, explicó el policía.

Roblox es una plataforma de entretenimiento en línea que permite a las personas crear juegos para el público utilizando herramientas digitales. Existen millones de juegos disponibles en la plataforma, y algunos de ellos podrían rozar con la comisión de delitos.

Quienes caen en estos juegos pueden ser personas emocionalmente inestables.

Peligrosa plataforma

El psicólogo Manuel Saravia informó a El Comercio que esta plataforma genera preocupación debido a la falta de filtros rigurosos en las misiones que se asignan. “Hay tareas como insultar o golpear personas tanto en la virtualidad como en la realidad. No todos son juegos inofensivos, incluso hay armas y secuestros dentro de los juegos. Estas situaciones pueden poner en riesgo la vida”, explicó.

Resaltó que quienes caen en estos juegos pueden ser personas emocionalmente inestables y con un nivel de inmersión en el juego más allá de lo normal. “Hay cierto fanatismo y estas personas no tienen una buena conexión ni criterio con la realidad. Son individuos que no utilizan su sentido común y, en una búsqueda desesperada de llamar la atención, exhiben una serie de conductas que una persona sensata no llevaría a cabo”, dijo.

Saravia recomendó a los padres regular la cantidad de tiempo que sus hijos pasan frente a los videojuegos. “Más de dos horas ya representan un factor de riesgo. También es importante la supervisión y comentar este tipo de noticias con los niños, adolescentes y jóvenes”, señaló.

Agregó que, después de la pandemia, hubo un notable déficit en las habilidades sociales de las personas, lo que llevó a esta necesidad de llamar la atención como consecuencia de una prolongada soledad y falta de contacto con los demás. “Todo esto refleja el estado de la salud mental en nuestro país y la importancia de las campañas de prevención. Este tipo de situaciones se pueden evitar con un trabajo preventivo”, destacó.