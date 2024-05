En esta ocasión, conversamos con el Dr. Sebastián Arrieta, quien nos contó sobre el largo camino que se atravesó para lograr el lanzamiento de su primera bebida: SOS Recovery. “Nuestra idea parte de nuestras ganas de ir en contra de la industria de gaseosas ¿Qué médico te recomienda gaseosas? Exacto, ninguno. Es más, te dicen que es un veneno, pero esto no ha impactado de ninguna forma en la industria de las gaseosas. Se siguen vendiendo de todos modos y lamentablemente nos están matando. Lo que sucede es que ¿a quién no le gusta tomarse una gaseosita de vez en cuando? Es algo que está muy metido en la idiosincrasia de las personas y no podemos ir contra eso. Buscamos crear un producto que no se aleje de esta idea pero que nos permita continuar activos y saludables”, declaró el co-fundador de SOS Life.

Una bebida para estar al máximo

—Al decidir que querían ir en contra de la industria de las bebidas gaseosas y azucaradas, ¿cuál fue el primer paso que tomaron?

Con mi socio, el Dr. Fabrizio Crudo, nos pusimos a rebotar ideas y preguntarnos qué haríamos diferente si pudiéramos crear una gaseosa. Primero, sabíamos que queríamos hacerla sin tanto químico. Por un lado, los colorantes -por donde tú los veas- son extremadamente dañinos, por lo que decidimos eliminarlos. Incluso, hay algunos que están prohibidos en muchas partes del mundo.

Luego, definimos que queríamos quitar el azúcar y algunos preservantes que son tóxicos y se siguen utilizando. Después: el plástico. Siempre le decía a Fabrizio que necesitábamos eliminar el plástico del producto y él me decía que no, pues aún no se sabía si era realmente dañino. Bueno, el tiempo pasó y durante el 2023 se confirmó que consumimos 800 veces más plástico del que creíamos. Ingerimos 240000 partículas de nano plástico en un litro de agua. Estaba decidido: quitaríamos el plástico de la presentación.

Teníamos todo definido, pero nos preguntamos ¿vamos a sacar solo una gaseosa? Ambos sabíamos que somos especialistas que promueven el consumo de suplementos para que nuestro organismo rinda al máximo. Por lo tanto, decidimos hacer bebidas que tengan funciones específicas. Ahí ingresamos al mundo de las bebidas funcionales.

—¿Qué es una bebida funcional?

El té matcha, por ejemplo, te repleta de antioxidantes. Asimismo, el café te hace estar alerta. Esas son bebidas funcionales. No obstante, nosotros queríamos crear una opción que nos ayude a solucionar los problemas principales de nuestro día a día, más que no atenten contra nuestra salud. Ese es el principio de la medicina: lo primero es no hacer daño.

Por ello, nos pusimos a pensar en qué funciones deseábamos en una bebida. Nos dimos cuenta que buscábamos bebidas que nos relajen, nos repongan, nos ayuden a rendir mejor y potenciar nuestra salud.

—¿Y todas las bebidas que planean lanzar cuentan con esas funciones?

Hemos planteado el lanzamiento de cuatro bebidas funcionales. Primero, tenemos ‘SOS Recovery’, la que ya se encuentra en el mercado. Es la evolución de las bebidas energéticas y rehidratantes. Le quitamos el colorante, el azúcar, el plástico y los químicos. Con Recovery, tenemos una bebida con cinco elementos, todos principios activos: vitamina C antioxidante, vitamina E antioxidante, vitamina D hormona, electrolitos, magnesio y glutamina. Es una combinación que realmente te recupera.

Para SOS Recovery, hemos identificado dos escenarios en los que nos consumen. Primero, en las fiestas para combatir la resaca. Segundo, después del entrenamiento o en el gimnasio. La razón por la que funciona en ambas situaciones está en los electrolitos.

Luego, para mediados de junio, tenemos programado el lanzamiento de ‘SOS Relax’. La premisa es la misma, pero queremos que esta gaseosa entre a reemplazar la copita de vino que te tomas al final del día para relajarte, por lo que hemos utilizado raíz de valeriana, ashuaganaga, manzanilla, pasiflora, entre otros elementos. Es una bebida que te acompaña para bajar todas las revoluciones.

—¿Cuáles son los retos al crear esta clase de bebidas?

Al formular el SOS Relax, surgió un gran problema: las raíces relajantes que teníamos pensado utilizar sabían de espanto. Era como si chuparas una bolsa de té. Tuvimos que trabajar muchísimo en el sabor, casi dos años.

Las pruebas fueron muy complicadas. He probado cosas horribles, es más, a veces era como tragar tierra. De todos modos, después de un largo período de evaluaciones, logramos un sabor agradable, una combinación de frutos rojos, naranja y durazno, algo super rico.

También, para establecer la fórmula de nuestro primer lanzamiento, tuvimos que trabajar muchísimo con ingeniería de alimentos. Al inicio, a nosotros se nos ocurrían cosas que los ingenieros de la industria alimentaria al toque nos decían ‘están locas’. Por ejemplo, al inicio pensamos que podíamos incluir fármacos en la receta, pero el proceso nos permitió aprender que era algo imposible.

—Luego del lanzamiento de SOS Relax, ¿cuáles son las funciones de los otras dos bebidas que saldrán al mercado?

Para continuar, tenemos SOS Focus para reemplazar el café que te tomas antes de ir a dar un exámen. Esta bebida contará con, además de todos los activos mencionados, cafeína para que sientas el estímulo y nootrópicos para rendir mejor cognitivamente. Finalmente, tenemos el SOS Fit, hecho especialmente para el gimnasio, por lo que cuenta con cafeína, creatina y electrolitos.

Nuestro plan es que te levantes con el Focus para iniciar tu día activo. Luego, puedes ir a tu sesión de entrenamiento con el Fit para recuperarte con el Recovery después. Al final del día, te vas a dormir con el Relax. Es para cada momento en el que necesites ayuda para rendir al máximo, por eso el ‘SOS’.

—Al ya tener establecidas las funciones de cada una de sus bebidas, ¿qué sienten que los hace sobresalir de las demás gaseosas?

Es algo muy interesante. Hoy en día, si te vas a la parte de productos orientados a la hidratación, encontrarás a un consumidor cada vez más informado. En el caso del Recovery -el que ya se encuentra en el mercado- competimos con bebidas muy azucaradas. Claro, si eres un triatlonista y acabas de pedalear 90km, es evidente que una bebida energética con azúcar es lo mejor para ti, porque necesitas esos componentes para reponer tu cuerpo antes de que entre en catabolismo y empieces a consumir tu propia masa muscular. El problema es que los triatlonistas no alcanzan ni el 0.01% del país.

La realidad es que los que consumen estas bebidas rehidratantes azucaradas son los señores de 40 años que acaban de terminar su pichanga y lograron quemar 180 kcal en una hora para luego beberse 200 más mientras conversa con sus patas. Cree que está haciendo algo bueno para su salud, pero no es así.

Life SOS busca ir en contra de la industria de las bebidas azucaradas. (Foto: Life SOS)

Estamos en un mundo obesogénico, donde siempre que volteas encuentras algo que te hace acordar. Las gaseosas están en ese grupo. Nosotros competimos con esas bebidas azucaradas, pero evitamos el falso beneficio y tenemos un producto con cero azúcar.

De todas maneras, es válido que haya gente a la que no le gusta, pero igual somos conscientes de que la conducta del consumidor está cambiando y cada vez se informan más sobre lo que ingieren.

—Además de ser alguien informado, ¿quiénes son los que consumen SOS Life?

Muchos nos conocen por las fiestas, pues llega una edad en la que ya no podemos dar el gusto de andar resaqueados por ahí, sobre todo en un mundo que cada vez nos exige más rendir a un nivel mayor. De manera completa, nuestro consumidor ideal es una persona mayor de 25 años que tiene retos, entrena, trabaja, estudia y/o tiene un emprendimiento, alguien que siempre quiere estar en su 100%. Ahí está nuestro eslogan: ‘tú estás bien cuando estás rindiendo al máximo’.

—¿Es apta para todos o existe alguna restricción?

Incluso, con el Recovery tenemos autorización para marketearlo hacia niños, pues no tenemos octógonos. Es una bebida completamente limpia. Nuestras bebidas también son aptas para diabéticos debido a que no contienen aspartame.

Por otro lado, en el caso del Relax, sí tenemos algunas contraindicaciones, como en el caso de las gestantes y las madres que ya están dando de lactar. Una embarazada o alguien que ya está dando de lactar no debería consumirlo, al igual que un niño. De igual modo, la persona que está pasando por un tratamiento antidepresivo también tiene que evitar el consumo de esta presentación.

—¿Cuál es el primer cambio que sentirá alguien que consume una bebida de SOS Life?

En primer lugar, Lima es una capital que se la pasa bajo de una capa de nubes grises que impiden que el sol entre, por lo que una gran cantidad de limeños tiene deficiencia de vitamina D, una hormona que todos necesitamos. De por sí, la suplementación de vitamina D ya es un plus. Muchas personas van por el mundo sintiéndose hasta las paras debido a la deficiencia de este elemento y nunca llegan a entender por qué carecen de energía.

De todos modos, cualquier cambio dependerá mucho del establecimiento de hábitos saludables en general. Si alguien quiere un cambio permanente, todo irá avanzando según los hábitos que haya establecido. Precisamente nuestros son aquellas personas que ya decidieron cambiar.