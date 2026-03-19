La producción a cargo del concierto de The Killers anunció a la banda peruana Zen, liderada por Jhovan Tomasevich, como la encargada de abrir el concierto de los estadounidenses en su concierto del 23 de marzo en Costa 21.

The Killers llegará a Perú para un esperado concierto como parte de su gira internacional. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.

Al respecto, Jhovan Tomasevich, vocalista y líder de Zen, aseguró que será “un honor” compartir escenario con la agrupación The Killers.

Zen abrirá el concierto de The Killers en Lima este 23 de marzo. (Foto: Difusión)

“Con partir escenario con una banda de la magnitud de The Killers es un honor y un reto que asumimos con mucha energía. Es una oportunidad para demostrar que el rock peruano está al nivel de las producciones más grandes del mundo”, dijo el líder de Zen.

De esta manera, Zen ofrecerá toda su energía y lo mejor de su repertorio, que incluye temas como “Desaparecer” y “Sol”, sumado al performance que tienen sobre el escenario.

Con más de dos décadas de trayectoria desde su formación en 2001, Zen se ha consolidado como una de las bandas más conocidas del rock nacional. Además, ha participado de diversos festivales en Perú y el mundo.

Zen abrirá el concierto de The Killers en Lima este 23 de marzo. (Foto: Difusión)

The Killers llegará a Perú el próximo 23 de marzo y ofrecerá un esperado concierto en el escenario de Costa 21. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.