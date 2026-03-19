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Zen abrirá el concierto de The Killers en Lima este 23 de marzo. (Foto: Difusión)
Zen abrirá el concierto de The Killers en Lima este 23 de marzo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La producción a cargo del concierto de The Killers anunció a la banda peruana Zen, liderada por Jhovan Tomasevich, como la encargada de abrir el concierto de los estadounidenses en su concierto del 23 de marzo en Costa 21.

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