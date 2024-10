No se guarda nada. El músico y compositor habla de temas coyunturales como el caso Chibolín, da consejos de moda, lanza la mirada de Zoolander, da los datos ocultos de la música peruana y no tiene reparos en hablar de su vida personal ni expresar libremente lo que le indigna de la política peruana. “Comencé como invitado en algunos de los podcasts y resulta que a la gente le gustaba mi forma de comunicar, se enganchaba con mis historias y con mi forma de ver la vida porque no es que yo viva en una nube encerrado pensando en música todo el día, leo periódicos, salgo a la calle, me empapo un poco de la realidad, eso es lo que me mantiene cuerdo”, nos comenta.

Jhovan Tomasevich es compositor y fue parte de la banda Huelga de Hambre. Zen comenzó a tocar en vivo en 2002.

Y, precisamente, fue ese contacto sincero con la realidad lo que conectó con los usuarios de las redes sociales: nuevas generaciones que comienzan a escuchar sus hits “Aún me tienes”, “Desaparecer” o “Sol” (como lo hacían sus papás) y las nuevas “Tanto desinterés”, “Me rendí” y la colaboración de Jhovan con Two Digital Boys, “Eres todo lo que mata”, una apuesta más funky, totalmente diferente a su trabajo anterior.

Efectos del TikTok

Zen, con 22 años de fundada, está alineada al lenguaje del mundo digital. Hoy en día la gente escucha música desde sus teléfonos, y las redes sociales son esa plataforma para llegar al público mayor que se ha sabido adaptar. “Ahora te escuchan en TikTok. Tienes que aprender a navegar en esas aguas; si te quedas parado, tarde o temprano te vas a ahogar”.

Jhovan nos cuenta que las redes son sus aliadas, pues arrojan información a la que antes no tenían acceso: cuántas mujeres y hombres escuchan sus nuevas canciones, dónde, cuánto tiempo se quedan enganchados: “Los gustos han mutado por consumir plataformas como TikTok o Instagram, donde todo es mucho más rápido, y eso se ha trasladado a la música. Sin embargo, desde antes que exista esta forma de consumo, nosotros ya entendíamos que, en ocasiones, tanto relleno en la canción no es tan importante. A veces me cuesta hacer canciones más largas de 2 minutos y medio”, asegura el cantante.

Imagen promocional de la canción "Eres todo lo que mata", junto a Two Digital Boys.

Este conocimiento es parte del secreto de su vigencia, sumado a no dejar de crear nuevas canciones y a mantener viva la llama del amor a las nuevas ilusiones: “Cuando vamos a tocar o estamos haciendo algún trabajo musical, tenemos la misma reacción de cuando éramos chibolos, como era pensar que con esa canción la vamos a romper. El sueño para nosotros sigue vivo. Mucha gente de nuestra generación tiró la toalla porque siente que ya no tiene espacios. Un 95% de las bandas que siguen tocando no sacan música nueva”.

En 2007, en el ExpoRock Cusco: "Las ciudades más rockeras del perú siempre han sido las del sur”, dice Tomasevich, / SEBASTIAN CASTA„EDA

Cierra el ciclo

La banda continuará lanzando nuevos sencillos hasta 2025. Serán 8 o 10 canciones de un nuevo disco que aún no tiene nombre. “Todavía estamos discutiendo sobre la posibilidad de que sea el último disco que grabemos como Zen. Como banda ya tenemos unos 15 singles que venimos tocando en festivales y conciertos. Si logramos nuestra meta de lanzar estas canciones a lo largo del próximo año creo que sería suficiente para la carrera de la banda”. Ojo, Zen no se separa, pero dejaría de componer nueva música: “No sabemos qué va a pasar, pero diría que estamos contentos con lo que hemos hecho”. //