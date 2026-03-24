Parece que no pasara el tiempo por Brandon Flowers. El cantante de The Killers, que hoy tiene 44 años y ha visitado 4 veces el Perú, sigue siendo el rockstar que junto a su banda y en el inicio del siglo XXI, sorprendió a U2, Coldplay y Robbie Williams cuando recién iniciaban su viaje musical. La misma energía, los mismos éxitos, la misma calidad de espectáculo. Podrían venir 5 veces más y ver a The Killers seguiría valiendo la pena.

Poco más de las 9 de la noche en el Costa 21 de San Miguel. Tras la presentación de Zen, llega el momento de ver a The Killers. Formados en el año 2001 y con 25 años de carrera musical encima, Brandon Flowers y compañía llegan a Lima por cuarta vez, con la particularidad de que siempre tocaron en un lugar diferente:

Explanada del Estadio Monumental “U” - Año 2009

Estadio Nacional - Año 2013

Jockey Club del Perú - Año 2018

Multiespacio Costa 21 - Año 2026

Vestido con un elegante y llamativo terno azul, Flowers, su banda y la K gigante que los acompaña en cuanto show dan, se ubican para dar inicio al espectáculo. Con “My own soul’s warning” y el hit “When you were young”, coreado por los miles de asistentes, inicia el impecable concierto.

“¡Lima! Mi nombre es Brandon Flowers y seré su anfitrión esta noche. Me imagino que ustedes vinieron a pasarla bien esta noche, ¿no?”

El concierto de los formados en Las Vegas transcurre entre los hits que ya tienen 20 años (¿en qué momento pasaron 20 años?) y otros temas de sus últimos álbumes. Para las más de 18 mil personas que asistieron a Costa 21, el show transcurre sin pausas, pero sí con éxitos en los que saltar, cantar y disfrutar no es negociable. Si no lo haces, la multitud y la gente a tu lado te contagia. “Smile like you mean it”, “The man” y “Somebody told me” hacen que el público vibre en la misma sintonía que The Killers. Una combinación que no falla.

Brandon Flowers es de los mejores ‘frontman’ para ver en vivo. La energía, la intensidad, el despliegue en el escenario y la calidad vocal del artista hacen que los músicos en escena y el coro de tres mujeres que los acompaña en cada show en vivo, creen una sinergia que es digna de aplausos. Y esta vez, el público peruano estuvo a la altura. Acompañando en cada canción, respondiendo a la voz de The Killers en cada pedido de participación. Sin tantas pantallas grabando lo mismo que está pasando frente a sus ojos. Grandes (gente de más de 40 o 50 años) y chicos (hijos de estos o fanáticos nuevos de la banda), esparcidos en el campo y las tribunas del recinto, disfrutan uno a uno los éxitos de la banda estadounidense.

The Killers han tocado ya cuatro veces en la capital peruana. / The Killers

En verdadero show

The Killers es una banda de no más de 20 canciones por show. Hora y media, sin pausas y casi sin retrasos, hacen que la selección de temas pase a ser un tema de discusión. Si “Human”, “Runaways” y “Read my mind” son inamovibles de los setlist, otros temas -y acá viene mi opinión o como dicen los jóvenes, mi ‘POV’- que ayer no fueron incluidos hicieron bastante falta: “For reasons unknown”, “Spaceman” y “The way it was”. Pero Brandon Flowers sabrá por qué.

Con “All these things that I’ve done” el show va llegando a su final. El tema de “Hot fuss” es quizá la canción que mejor suena en vivo, como espectáculo musical y experiencia para el público, que ve cómo el papel picado y los billetes de The Killers (que simulan un dólar de EE.UU.) caen por todo Costa 21. Una breve pausa, como si el show culminase, pero todos sabemos que esto sigue.

El regalo de ayer fue “Bones”. El tema del Sam’s Town (disco lanzado en 2006) que no sonaba en Perú desde el 2009 y que tampoco sonó en los festivales en Paraguay y Colombia donde la banda estuvo antes de venir a Lima.

“Don’t you wanna come with me?

Don’t you wanna feel my bones on your bones?

It’s only natural”

“Just another girl” fue el penúltimo tema de la noche y para el final, el inicio. Si hay un himno que hasta hoy suena en discotecas, bares y pubs de Lima es la canción del despecho: “Mr. Brightside”. El tema que lanzó al estrellato a los formados en Nevada, Las Vegas y los llevó a cada rincón del mundo. Primero a Inglaterra donde comenzaron a afianzarse en una escena dominada por el brit-pop y luego hacia todo el globo. El público canta junto con la banda y la agrupación se despide con la misma energía con la que inició. Hora y media de show. 19 canciones. The Killers está de vuelta y ya los esperamos una y otra, y otra vez.