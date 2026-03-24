Por Miguel Rocca

Parece que no pasara el tiempo por Brandon Flowers. El cantante de The Killers, que hoy tiene 44 años y ha visitado 4 veces el Perú, sigue siendo el rockstar que junto a su banda y en el inicio del siglo XXI, sorprendió a U2, Coldplay y Robbie Williams cuando recién iniciaban su viaje musical. La misma energía, los mismos éxitos, la misma calidad de espectáculo. Podrían venir 5 veces más y ver a The Killers seguiría valiendo la pena.