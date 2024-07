Este 19 de julio, cuando los fans de “Betty, la fea” le den ‘play’ a “La historia continúa”, la serie que trae de regreso a una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, se encontrarán con varios cambios. Los personajes que conocimos hace 25 años, ya no son los mismos. Algunos se casaron y se divorciaron, otros aprendieron nuevos talentos para sobrevivir a los tiempos actuales y no falta el que tuvo que dar un paso al costado en Ecomoda por no ajustarse a ellos. Para Ana María Orozco, rostro principal de la producción, volver a ponerse en la piel de Betty en el 2024 también ha implicado aceptar nuevos desafíos.