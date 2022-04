A diferencia de Netflix, Apple TV+ no lanza series y películas a granel. En cambio, sus estrenos son más bien pocos, espaciados, con episodios semanales. Pero el servicio hace una excepción con “Roar”, serie antológica donde todos los episodios llegarán el mismo día y donde cada uno cuenta la historia de una mujer en lucha contra algo; sea ella misma, la sociedad o ambas cosas al mismo tiempo. Decir más es entrar al vicio del spoiler; revelar detalles específicos de las tramas.

Basta decir que en cada episodio de “Roar” todo está permitido en cuanto a narración. Un episodio puede tener realismo mágico, el otro desarrolla un problema social y el siguiente explora horror psicológico. En esta serie, las mujeres resuelven sus propios asesinatos, tienen citas con patos, viven en estantes como si fueran trofeos y, “aun así, sus luchas son universales”; dice Apple.

Basada en el libro de cuentos de Cecelia Ahern, la serie es creación de Carly Mensch y Liz Flahive, quienes hasta el 2019 trabajaron en “Glow”, cancelada por Netflix antes de su temporada final. “Roar” es no solo una reunión de estas creadoras, sino también, en cierto modo, de las actrices protagónicas. En episodios distintos podemos encontrar a Betty Gilpin y Alison Brie, protagonistas de la serie de lucha libre. Pero hay más rostros conocidos, incluyendo la ganadora del Oscar Nicole Kidman, cuyo personaje devora fotografías. Literalmente.

La mente detrás de la serie

“No nos gusta repetirnos. Después de ‘Glow’, nos enviaron varias propuestas que valían la pena; pero creo que lo genial del libro de Cecelia es que las historias eran muy frugales y había mucho espacio para, como escritoras, jugar por allí. (…) Después de tantas temporadas de una serie, había algo refrescante en que cada episodio sea autocontenido — con inicio, medio y final — y luego dejas ese personaje y tomas otro”, reveló en entrevista con El Comercio Liz Flahive, que también ha trabajado en las series “Nurse Jackie” y “Homeland”, además de contribuir al guion de la taquillera “Capitana Marvel”.

Si bien cada historia en esta serie es diferente, la showrunner destaca elementos narrativos comunes. “En términos del tono, siempre hemos contado historias dramáticas con una voz cómica. Incluso nuestros colaboradores, los otros escritores de la serie, tienen un tono compartido con nosotras. Creo que en términos de estos personajes, siendo mujeres ordinarias en circunstancias extrañas, mientras nos enfocamos en realismo mágico y surrealismo, hay una historia emocional y con los pies en la tierra que intentamos contar”, dijo.

Considerando lo que ocurre en los episodios vistos antes de escribir este texto, donde las mujeres la pasan bastante mal, le pregunté a Flahive si ser mujer no es un poco como vivir en una película de horror; considerando la batalla cuesta arriba que ellas llevan todos los días en la sociedad patriarcal.

“Creo que ser mujer puede ser muchas cosas diferentes. Algunos días sientes que estás en una película de horror; otros días, que estás en un western; y otros, que estás en una comedia romántica. Creo que lo divertido de la serie es que no es una sola cosa, no es un sonido, no intentamos homogeneizar la experiencia femenina. Hay algo sobre todas historias diferentes que colisionan unas con otras en formas raras que, espero, ofrezcan una sensación caleidoscópica de lo que, creo, es ser una mujer”.

Nueva serie "Roar" Todos los episodios de “Roar” llegan el 15 de abril por Apple TV+. También participan en la serie Cynthia Erivo (“Genius”), Daniel Dae Kim (“Lost”), Alfred Molina (“Spiderman 2″), Issa Rae (”Insecure”); etc.