Basta hablar unos minutos con Oscar Isaac para saber por qué ha crecido tanto en Hollywood los últimos años. Él expone su ya conocida gracia con cada respuesta y gesto, a las preguntas que El Comercio le hizo a propósito de la serie “Moon Knight”, disponible en Disney+ desde este miércoles. Allí interpreta a un héroe lleno de contradicciones, pero que su pericia actoral hace creíble.

Nacido en Guatemala en 1979, Óscar Isaac Hernández Estrada emigró a Estados Unidos desde muy pequeño con su familia, donde descubrió su pasión por los reflectores. Como casi todos los actores, empezó de a pocos. En sus comienzos fue San José en una película sobre el nacimiento de Jesús (2005) y, luego, el Che Guevara (2008). Gracias a “Star Wars: Episodio VII” (2015) el mundo conoció su talento, algo que ratificó en “Dune” (2021). En “Moon Knight” (“Caballero Luna”), interpreta a Steven Grant, un tipo tranquilo con trastorno de sueño que descubre ser poseedor de otra personalidad, Marc Spector, el cual toma el control de su cuerpo cuando él duerme. La clave para entender este misterio involucra al líder religioso Arthur Harrow (Ethan Hawke).

Mira nuestra entrevista a Oscar Isaac A sus 43 años, el actor guatemalteco suma otro papel de alcance mundial, ahora con una serie de la franquicia Marvel Studios para Disney+. En esta entrevista, habló de qué hace diferente al personaje, sobre tratar con respeto las enfermedades mentales en ficción en incluso si visitará Perú.

Por el lado del diseño, el héroe guarda similitudes con Batman, solo que lleva un traje blanco. Pero ambos pelean de noche y tienen armas similares. ¿Es “Moon Knight” solo un “Batman” con traje blanco o es distinto? Se lo preguntamos directamente.

Isaac: “Oye, cómo puedes decir eso, qué pregunta (risas). No, no tiene nada que ver con Batman. Esta es la historia de alguien que sobrevive a un abuso espantoso, y desde ese momento, su mente se fractura en diferentes personalidades. Eso se llama trastorno disociativo de identidad. Eso sufre esta persona. Y esta historia es la expresión externa de su vida interna. Y se puede ver como una historia de superhéroes o en otro nivel más profundo. Estos son símbolos del desafío que tiene con este trastorno.”

Pero tratar un asunto de salud mental en la televisión o el cine no es tarea fácil, como reconoce el mismo Isaac. “Sí, se tenía que hacer con mucho respeto y con un ojo para los detalles, para no hacer lo estereotípico y ser honesto, cómo se siente. Pata para mí lo más importante no es cómo se ve, sino cómo se siente vivir con esto, vivir confundido, no saber si pasó una hora o un mes de tu vida. No tener momentos de tu memoria, que están oscuros. Vivir con esa cosa, qué horrible. Y también querer el personaje de Steven, querer conectar con la gente, tener una vida normal, sin saber por qué se está destruyendo su vida y poco a poco descubrir que tiene este trastorno y comparte su cuerpo con un mercenario que cree que tiene súper poderes de un dios egipcio. Es una locura, ¿verdad? Y estar dentro de su piel, de su punto de vista, eso era el reto. Y creo que lo hicimos”.

"Moon Knight es la historia de alguien que sobrevive a un abuso espantoso, y desde ese momento, su mente se fractura en diferentes personalidades". Oscar Isaac

—Imagino que para usted es una experiencia muy interesante interpretar a un personaje con tantos matices.

No es común. Y mucho menos común en las historias de superhéroes. Vi que había una oportunidad de hacer algo muy distinto y tener un proceso muy creativo, porque Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y los productores que estaban haciendo esta serie; todos éramos colaboradores, de todo hablábamos, del traje, de los actores, del diálogo, de las escenas, de todo hablábamos. Yo solo era un actor, pero era parte de la creación de la serie completa.

—“Moon Knight”, además de ser una serie de superhéroes, también es una aventura como esas películas de cazadores de tesoros de los años 80. Teniendo en cuenta que usted creció en esos tiempos. Imagino que tuvo una conexión interesante con esa clase de historia.

Es la primera vez que alguien dice eso, pero sí, tienes razón. Tiene algo de esas historias de aventuras, arqueológicas. Creo que a veces esas cosas entran porque son las películas que vimos cuando éramos jóvenes y ese punto de vista entra a lo que hacemos.

—¿Y cuál es su película de aventuras favorita de aquellas épocas?

A mi me encantaba la película “Legend” de Ridley Scott. Y también las de Jean Claude Van Damme.

—¿Dios egipcio favorito?

Ra, el sol.

—¿Y dígame, alguna vez va a venir a Perú?

Nunca he ido a Perú y cómo me llama la atención. Me encanta la comida peruana. Cada sábado hacemos un cebiche saturday, y hacemos diferentes cebiches y tratamos de hacer el peruano que nos gusta más que todos.

—Por último, usted ha estado en varias franquicias. En “Star Wars”. Ahora está en Marvel. Estuvo en “Dune” con un rol excelente. ¿De qué otra franquicia le gustaría formar parte?

Todas (alza la voz). Quiero hacer todas las franquicias. Quiero dominarlas. ¡De todo el mundo!

***

Bromas aparte, al ritmo que va, la pregunta no es si Oscar Isaac lo conseguirá, sino cuándo.