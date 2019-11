El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó a The Hollywood Reporter que los personajes de series para Disney+ como She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight, a estrenarse en 2021, no serán ignorados en las películas del Universo Cinemático de Marvel.

► “La dama y el vagabundo”: críticos opinan que el remake de Disney+ no se compara al original

Esto será una actitud diferente de la que Marvel mantenía con programas como "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Agents of S.H.I.E.L.D." "Runaways" y "Cloak & Dagger", en la que si bien estaban ambientadas en el UCM, los eventos de las mismas no tenían ninguna influencia en las cintas.

►Disney+: todo el contenido que tendrá a su salida el 12 de noviembre

Esta nueva estrategia parece resaltar lo dicho antes por Feige, quien señaló que será necesario contar con Disney+ para entender todo sobre las películas de Marvel, aumentando la importancia del servicio de streaming entre los aficionados de esta franquicia.

Como muestra de ello, tanto la serie “Loki” como “WandaVision”, ambas a estrenarse en 2021, tendrán influecia directa en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Disney+ se estrena el 12 de noviembre en los EE.UU. y Canadá. Sin embargo, el servicio de streaming no estará disponible en Latinoamérica hasta el último trimestre del 2020.