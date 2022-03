Otro año, otra serie nueva de Marvel Studios. Encima, un personaje nuevo. ¿Cómo mantener frescura en algo que esta compañía hace desde hace 14 años? “Moon Knight” demuestra que es posible no por darle un giro al género, sino por reducirlo al mínimo. Esta no es como las historias anteriores de la saga, en cambio, toma elementos de películas ochenteras donde los personajes buscan un tesoro perdido.

La trama: Steven Grant (Oscar Isaac) trabaja en la tienda de recuerdos del Museo Británico de Londres. Pero cuando vuelve a casa, tiene que ingeniárselas para que sus trastornos de sueño no lo perjudiquen. Un día descubre ser poseedor de otra personalidad, Marc Spector, quien toma el control de su cuerpo cuando él duerme. La clave para entender este misterio involucra al líder religioso Arthur Harrow (Ethan Hawke), así como a la exploradora Layla El-Faouly (May Calamawy).

De lo bueno, mucho

“Moon Knight”, que se traduce como “Caballero Luna”, brilla con la presentación del “héroe” (nótense las comillas), quien a veces tiene la personalidad del temeroso Steven y otras, la del estoico Marc Spector; ofrece un conflicto de múltiples capas. Primero, Moon Knight lucha consigo mismo, una personalidad que se intenta imponer a la otra, pero donde ambas son necesarias; luego está la amenaza de Harrow, que en la tradición de los grandes villanos tiene un plan sólido y con su propio código moral. Por si fuera poco, el Konshu (F. Murray Abraham), el dios egipcio que le dio los poderes a Marc/Steven, se porta más como un villano y no como el aliado que debería ser.

Los conflictos internos del enmascarado protagonista funcionan por Oscar Isaac, cuyo contraste de performances es una delicia. La empatía con Steven es inmediata, y cuando ocurre el cambio a Marc, ocurre todo lo contrario; hay rechazo. Ya quisieran directores de sagas como “Star Wars” y “Dune” haberle sacado provecho al talento de Isaac como ha conseguido Mohamed Diab en su primera incursión a las franquicias millonarias.

La palabra clave al hablar de “Moon Knight” es sería ambivalencia. Está en la performance y personaje de Isaac, también la vemos en el Arthur Harrow de Hawke, que para algunos es un guía espiritual, mientras que para otros es un azote. Como todo antagonista, es un obstáculo para Steven/ Marc, pero también parece ser una salida a sus constantes problemas. Incluso Konshu, con sus conductas mafiosas, resulta ser una caja de sorpresas.

Oscar Isaac con el traje de Mr. Knight, una versión inusual del "héroe". Foto: Disney+.

Algo que también es positivo en la serie es su enfoque similar a una película de aventuras clásica, como las de Indiana Jones. Marvel ya está familiarizada con el concepto del “macguffin”, aquello que el elenco busca para salvar o hundir al mundo (como el Guantelete del Infinito o los Diez Anillos), pero el enfoque de la serie le da otro tono, uno divertido; que contrasta con lo tenebroso y violento que es el protagonista. Porque “Moon Knight” es más violenta que cualquier serie o película hecha por Marvel Studios (no confundir con Marvel Television, que sí derramó litros de sangre con “Daredevil”, “The Punisher”; etc). Esta violencia no aparece de un momento a otro, primero es sugerida y, conforme avanzan los capítulos, explícita.

Nada es perfecto

¿”Moon Knight” tiene algún fallo? Varios. Mientras la dinámica Marc/ Steven/ Harrow es cautivante, no ocurre lo mismo con los otros personajes. La diferencia se hace más notoria conforme pasan los capítulos. La serie se sostiene solo por el dúo protagónico, pero el desequilibrio con el resto del elenco es evidente. Por el lado del guion, empieza muy bien al mantener al espectador confundido en todo momento, pero ese factor sorpresa se pierde en el segundo episodio. Recién en el cuarto el elemento se recupera, aunque es muy pronto para decir si la serie crece o si, por el contrario, queda menguante.

Pensamientos sueltos

Por el lado de la música incidental no hay mucho que decir, aunque sí de las canciones utilizadas en algunos créditos de cierre. Marvel presenta al mundo bandas de música árabe que prometen alcanzar popularidad.

F. Murray Abraham hace un gran trabajo vocal como Konshu. Si quieren ver uno de sus mejores roles, vean “Amadeus” de Milos Forman.

Esta es la primera serie de Marvel Studios que otorga a la prensa cuatro episodios para reseñar antes del estreno.

“Mr. Knight”, el “Moon Knight” que viste terno blanco, es divertidísimo. Decir más sería hacer SPOILERS.

Por el lado del traje clásico, se notan demasiado los efectos por computadora.

Calificación

3.5 estrellas de 5

Dato

“Moon Knight” estrena su primer episodio este 30 de marzo en Disney+.

