Con la llegada de “Moon Knight” a Disney+ y la renovación de otras series de Marvel, ha vuelto a surgir la duda de si tendremos una segunda temporada de “WandaVision”.

La serie de Wanda Maximoff y Vision fue la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel que sirvió para expandir el propio universo y llevar a Wanda a su clímax como la Bruja Escarlata, quien además la veremos en su máximo apogeo en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Dicho esto, ¿el éxito de la serie permitirá que tenga una segunda entrega?

¿Habrá una segunda temporada?

El director de “Moon Knight”, Mohamed Diab, parece haber confirmado que la serie es un historia cerrada, por lo tanto, no tendrá una segunda entrega.

“Es un mundo muy loco, incluso con series con muchísimo éxito como Bruja Escarlata y Visión no están haciendo una segunda temporada. Han hecho que salte directamente a una película, así que igual ella volverá o no. Es emocionante”, asegura el cineasta.

Una decisión de Marvel que era de esperarse. Dado que la Bruja Escarlata será un personaje relevante en todo lo que está por llegar de la Fase 4, no tiene sentido retomar con “WandaVision”, tanto por su trama como por la evolución de sus protagonistas, cuyos paraderos actuales son distintos.

Aunque algunas series de Marvel si tienen la premisa para ofrecer nuevas temporadas, como la ya confirmada “Loki”, otras producciones se quedarán como series limitadas por su propio argumento, como “WandaVision”.

No obstante, la serie de Wanda y Vision ha permitido que se origine un nuevo proyecto: una serie spin-off centrada en Agatha Harkness y protagonizada por Kathryn Hahn.

