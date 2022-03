La plataforma televisiva de WarnerMedia, HBO Max, anunció que rodará una serie para darle continuidad a la historia, luego del gran éxito que tuvo The Batman en los cines, pues ahora la nueva producción se basará en el icónico villano ‘El pingüino’, y será protagonizado una vez más por el actor Colin Farrell.

The Batman logró recaudar 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno, convirtiéndose en la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia, tras ‘Spider-Man: No Way Home’.

Acabo de volver del cine, que hoy tocaba The Batman, y creo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos años. El tiempo y el esfuerzo están poniendo a Robert Pattinson en el lugar que le corresponde porque es un actorazo como la copa de un pino. He dicho. pic.twitter.com/HIonl9oXAs — ❄️⛄Marta⛄❄️ (@ishegan) March 11, 2022

Asimismo, la compañía aseguró que Matt Reeves, director de The Batman, será productor ejecutivo de la serie The Penguin, que recreará la vida del personaje tras el final de la película.

“Estamos intentando lanzar este universo y si el mundo lo acoge, tenemos muchas posibilidades abiertas”, prometió Reeves durante la presentación de su película en los estudios de Warner Bros.

HBO Max oficialmente le ha dado luz verde a una serie spinoff de The Batman que estará centrada en The Penguin y que contará con Colin Farrell de regreso en el papel. pic.twitter.com/xj1geTlwPZ — HYPE (@elhyp3podcast) March 9, 2022

HBO Max estaba preparando otra serie sobre la corrupción de la ciudad de Gotham y que iba a servir como precuela de la cinta, pero fuentes consultadas por el diario Deadline afirman que la idea se ha descartado, según indica Pulzo.

Solo en Estados Unidos, el debut de Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, identidad real de Batman, superó todas las expectativas de la taquilla y de los fanáticos, pues logró impactar a más de uno.

