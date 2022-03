Conforme a los criterios de Saber más

Desde el arribo de la quinta temporada “Better Call Saul” en 2020, no supimos más del astuto abogado Jimmy McGill. Sin embargo, la producción de Netflix y AMC ya tiene fecha de estreno para la que será la sexta y última parte de la serie spin-off de “Breaking Bad”. En esta nota te cotamos todos los detalles.

Como se recuerda, esta última etapa de Saul Goodman tuvo varios inconvenientes para por fin llegar a las pantallas de los millones de usuarios de la plataforma. Entre ellos, los problemas de salud que presentó el protagonista, Bob Odenkirk, retrasó el rodaje de la sexta entrega tras sufrir un ataque al corazón durante las grabaciones.

Atendido a tiempo, el actor pudo volver al trabajo para entregarnos lo que será el desenlace de la ficción. ¿Qué podemos esperar de su retorno y despedida?

Avances oficiales

Dos video promocionales -uno más revelador que el otro- fueron liberados como previa al lanzamiento del tráiler oficial.

En el primero de ellos, se pudo apreciar la introducción de dos personajes singulares: Leonel y Marco Salamanca (Daniel y Luis Moncada), quienes hicieron acto de presencia en la escena de un crimen. Clásico en ellos, caminando sobre sus peculiares botas entre las demás personas.

Además, en el segundo teaser se puede apreciar un pedido de captura hacia James McGill “Saul Goodman”, con una recompensa de 5 millones de dólares para quien dé información de su paradero. Más adelante, pasa alguien a retirar el aviso, presumiblemente el mismo abogado.

Finalmente, el tráiler oficial pronostica un cambio en los personajes protagónicos. En especial, el de Kim (Rhea Seehorn), que en una de las escenas voltea hacia la cámara como quien percibe peligro. “¿Alguna vez has sentido que te siguen?”, le pregunta a Jimmy. “Bueno, ya sabes lo que dicen. Los malvados huyen cuando nadie los persigue”, le responde. “¿Crees que somos malvados?”, repregunta la abogada.

Fecha de estreno y personajes

La sexta temporada de “Better Call Saul” se estrenará el 18 de abril en AMC a las 9/8 pm (central EE.UU). Al día siguiente, el martes 19 de abril, se podrá ver el primer episodio en Netflix.

De momento, el elenco confirmado es el siguiente:

Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman)

Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut)

Rhea Seehorn (Kim Wexler)

Patrick Fabian (Howard Hamlin)

Michael Mando (Nacho Varga)

Tony Dalton (Lalo Salamanca)

Giancarlo Esposito (Gus Fring)

Daniel y Luis Moncada (Leonel y Marco Salamanca)

