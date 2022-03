En los años siguientes al final de Harry Potter, el actor Daniel Radcliffe se ha esforzado mucho en alejarse del personaje que le dio fama. Y no porque quisiera olvidarse de su etapa en Hogwarts, sino porque sus intereses estaban en interpretar papeles complejos y demostrar que puede ser más que un mago.

En el panorama actual, su carrera es una de las más interesantes, puesto que además de interpretar al cantautor-humorista ‘Weird Al’ Yankovick en una próximo película biográfica, apareció en “Regreso a Hogwarts”, un especial de HBO Max que reunía al elenco y equipo que participó en la franquicia.

La alegría con la que participó en el proyecto hizo que los fanáticos se pregunten si Radcliffe volvería en un futuro al mundo mágico. Dada la existencia de “Harry Potter y el legado maldito”, obra de teatro que transcurre después de los acontecimientos de “Harry Potter y las reliquias de la muerte”, existe la posibilidad de que el actor regrese a este universo.

¿Qué opina Daniel Radcliffe sobre volver a interpretar a Harry Potter?

En una reciente entrevista para el New York Times, mientras promocionaba su próxima película “La Ciudad Perdida” con Sandra Bullock y Channing Tatum, el actor inglés fue cuestionado si existe la posibilidad de protagonizar “El legado maldito”, por lo que respondió que no es algo que realmente le interese hacer ahora mismo.

Radcliffe señaló que los fanáticos no deberían asumir que, por aparecer en “Regreso a Hogwarts”, quisiera volver pronto a ser Harry Potter.

“No es la respuesta que muchos quieren que dé, pero creo que fui capaz de volver atrás y disfrutarlo porque ya no es parte de mi día a día. Estoy llegando a un punto en el que siento que logré salir bien de ‘Potter’ y muy contento del lugar en el que estoy ahora. Volver supondría un cambio enorme en mi vida”.

No obstante, el actor no ha cerrado la puerta del todo. “Nunca voy a decir nunca. Los chicos de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de volver. Para mí solo han sido 10. No es algo que me interese ahora”, concluye.

Por el momento, solo queda disfrutar del mundo mágico que actualmente ofrece la saga de “Animales Fantásticos”, cuya tercera parte, “Los Secretos de Dumbledore”, llegará a los cines el próximo 8 de abril.

