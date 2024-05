Disney presentó “Agatha All Along” a los anunciantes en Nueva York y adelantó la nueva fecha del debut de los primeros episodios en la plataforma Disney+. Se trata del spin-off de “WandaVision” en el que Agatha Harkness (Kathryn Hahn) es una poderosa bruja que vive en Westview.

Aunque hay muchos sentimientos encontrados por el estreno de “Agatha All Along”, algunos fanáticos de Marvel seguirán la programación de Disney en el lanzamiento de los dos primeros episodios, que tratan sobre las travesuras de la bruja.

“Agatha All Along”: ¿De qué se trata?

La serie sucede después de los acontecimientos de “WandaVision”, ficción que presenta a la Bruja Escarlata (Scarlet Witch) aislada y estudiando el Darkhold. En el futuro incierto, la villana Agatha pierde sus poderes frente a Wanda Maximoff y su solución será recurrir a aliados poco probables en su camino para recuperar su magia, la que siempre usa para el mal.

Fecha de estreno de “Agatha All Along”

Jac Schaeffer es el creador del spin-off, mientras que Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos y Brad Winderbaum se desempeñan como productores ejecutivos. La fecha de estreno de la serie es el 18 de septiembre de 2024 con sus dos primeros episodios. Continuará su emisión semanal hasta el 6 de noviembre.

Kathryn Hahn es Agatha Harkness en la nueva serie "Agatha All Along". (Foto: Marvel)

“Agatha All Along”: Otros detalles

La estrella de la serie, Kathryn Hahn, junto a sus coprotagonistas, Joe Locke y Patti LuPone, confirmaron el título oficial “Agatha All Along” luego de una serie de cambios. Los creadores la titularon antes, como “Agatha: House of Harkness”, pero pasó por diferentes nombres, “Agatha: Coven of Chaos” y “Agatha: Darkhold Diaries”, antes de mantener el oficial.

Anteriormente, la serie limitada “WandaVision” acumuló 23 nominaciones al Emmy tras su debut en enero de 2021, incluida una para Kathryn Hahn como mejor actriz de reparto. Asimismo, ganó en la categoría de mejor música y letra originales por la canción “Agatha All Along”, que se utilizó como parte de una revelación clave de la trama.