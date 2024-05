El actor Ralph Ineson se ha unido al elenco de la próxima película de “Los 4 Fantásticos” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para interpretar al icónico villano cósmico Galactus.

Ineson, conocido por sus papeles en películas como “La Bruja” y series como “Juego de Tronos”, aportará su imponente presencia y profunda voz para dar vida a este ser cósmico que consume planetas para saciar su hambre de energía.

¿Quién es Ralph Ineson?

Ralph Ineson es un actor británico con una voz profunda y resonante que ha aparecido en numerosas películas y series de televisión. Es conocido por sus papeles como Finn the Old Hermit en “The Witch” (2015), Dagmer Cleftjaw en “Game of Thrones” (2011-2019), y Abernathy en “The Prisoner” (2013).

¿Dónde lo has visto antes?

Además de los roles mencionados anteriormente, Ineson ha aparecido en una amplia gama de películas y series de televisión, incluyendo:

¿Qué podemos esperar de él como Galactus?

Galactus es un ser cósmico gigante y poderoso que devora planetas para sustentarse. Es uno de los villanos más grandes y temibles del Universo Marvel, y su llegada al MCU es un evento importante. Ineson tiene la presencia y la voz para interpretar a este personaje de manera memorable, y los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo lo lleva a la vida en la pantalla grande.

Películas:

The Green Knight (2021)

The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)

Ready Player One (2018)

The Current War (2017)

The Huntsman: Winter’s War (2016)

Kill Your Friends (2015)

The Diary of a Teenage Girl (2015)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

The Guard (2011)

Submarine (2010)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Agora (2009)

Miss Pettigrew Lives for a Day (2008)

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Death Defying Acts (2009)

The Damned (2009)

Miss Potter (2007)

Notes on a Scandal (2006)

Elizabeth: The Golden Age (2007)

The Queen (2006)

The Boat That Rocked (2009)

Jericho (2006)

Hot Fuzz (2007)

Vera Drake (2004)

The Parole Officer (2001)

A Room for Romeo Juliet (1996)

Stiff Upper Lips (1998)

Series de televisión:

Chernobyl (2019)

The ABC Murders (2018)

Absentia (2017-2019)

Fargo (2017)

The Rainy Day Files (2016

La llegada de Galactus al MCU marca un evento importante, ya que se trata de uno de los villanos más poderosos y temibles de todo el universo Marvel. Su debut en la gran pantalla promete ser un momento épico y lleno de acción para los fanáticos.

¿Qué podemos esperar de Galactus en “Los 4 Fantásticos”?

Se espera que Galactus sea el principal antagonista de la película, representando una gran amenaza para la Tierra y el resto del universo.

Es posible que veamos a Galactus en diferentes etapas de su poder, desde una forma humanoide hasta su forma más colosal como devorador de planetas.

Los enfrentamientos entre Galactus y los Cuatro Fantásticos seguramente serán algunos de los momentos más emocionantes de la película.

La incorporación de Ralph Ineson como Galactus es una gran noticia para los fanáticos del MCU, quienes esperan ansiosamente ver cómo este icónico villano cobra vida en la gran pantalla.

