¿Multiverso hasta en la sopa? La teoría de que hay realidades paralelas, presente durante décadas en la literatura de ciencia ficción y cómics, ha cobrado nueva vida los últimos años por las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, para bien o para mal. Ahora parece que cada cinta de superhéroes tiene que incluir esta característica o morir en el intento. Esta popularidad casi y hace que olvidemos que el millonario estudio no es dueño del concepto. Y la serie “Dark Matter” de Apple TV+ entra en escena para recordárnoslo.

Basada en la novela de Blake Crouch, “Dark Matter” sigue la historia de Jason Dessen (Joel Edgerton), profesor de secundaria que vive sin sobresaltos junto a su esposa Daniela (Jennifer Connelly) y su hijo adolescente Charlie (Oakes Fegley). Su vida se interrumpe cuando un enmascarado lo secuestra y abandona en un universo paralelo; el enemigo no es otro que una versión de sí mismo que, inconforme con su propia vida, decide robarle la felicidad y reemplazarlo. Ahora ‘Joel Dos’ tiene una familia, mientras ‘Joel Uno’ se propone regresar a casa.

La serie tiene una factura inusual pues Crouch no solo escribió la novela, sino que la adaptó a la televisión; él es el showrunner, productor general. En conversación con medios de todo el mundo, dijo que antes que pensar en esta serie como una narración de multiversos, la considera una historia humana sobre el camino que no se ha tomado. Porque todos tenemos al menos un momento en la vida en el que pudimos hecho algo de manera distinta y, así, cambiar el rumbo de nuestra existencia. Esta serie explora justo eso.

Apple TV : universo de ciencia ficción "Severance" y más La plataforma de streaming se ha convertido en hogar de varias series de ciencia ficción desarrollada por autores que tienen algo que decir. Allí está la aclamada “For All Mankind” de Ronald D. Moore, creador de la versión reimaginada de “Battlestar Galactica”; así como “Severance” de Dan Erickson (ver imagen), que explora una hipotética separación de las vidas dentro y fuera del trabajo. También está “Sugar” de Mark Protosevich, cuyo episodio más reciente tuvo un giro que transforma la premisa del detective privado en busca de alguien.

Lo que pudo ser y no fue

La pantalla aguanta todo, pero solo puede hacerlo cuando hay actores capaces de transmitir incluso los conceptos más salvajes. Allí entra Joel Edgerton (“Zero Dark Thirty”), cuyo Jason en sus varias versiones representa la conducta humana en un abanico de posibilidades, empezando con la envidia que genera en su versión de otro universo. También desarrolla el miedo al desamparo, a perder todo, desde objetos personales hasta amigos y familia. “Yo me estreso por la vida. Tengo dos hijitos y estoy constantemente preocupado por ellos, pero soy feliz y ciertamente no cambiaría mi vida por nada. Lucharía contigo hasta la muerte si intentaras quitármelo. Pero me pregunto qué más podría haber sido yo”, dijo Edgerton a la prensa. Otra actriz de la serie que se pregunta en qué podría haber terminado su vidas si hubiese tomado otras decisiones es Jennifer Connelly (“Top Gun: Maverick”); según contó, su hijo piensa que ella habría sido una buena detective de no haber sido actriz.

Daniela Dessen (Jennifer Connelly) es la esposa de Jason. Ella tiene que convivir con un hombre físicamente idéntico a su marido, pero diferente en otros aspectos. / Apple TV

Volviendo a Edgerton, el actor reconoció que la serie representa un desafío para la audiencia, pues hay que estar atento a qué situación ocurre en qué universo. “De verdad dobla tu cerebro. Desafía tu intelecto y capacidades de observación”, dijo sobre la ficción. En ese marco la actriz Alice Braga, que interpreta a Amanda, compañera de viaje de ‘Joel Uno’, dijo que por medio de esta historia el espectador podría preguntarse si es feliz y ver un poco más dentro de sí mismos.

Cada año cientos de novelas intentan convertirse en series o películas. En ese contexto Matt Tolmach, productor ejecutivo, explicó que “Dark Matter” es ideal para esta adaptación por el suspenso de ver a Jason mientras intenta volver a casa, además de que la audiencia se puede identificar con su vida en un concepto “ligeramente elevado” como es el de las realidades múltiples. “Creo que ese es un viaje al que la gente querrá ir”, sostuvo.

DATO

“Dark Matter” llega este miércoles 8 de mayo por Apple TV+, con dos episodios de estreno. Tras ello, tendrá un nuevo episodio por semana.