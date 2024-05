Un comediante le enseña un poco de amabilidad a una mujer, sin pensar que una obsesión enfermiza se despertaría en la vida de ambos. La premisa de “Baby Reindeer” (”Bebé Reno”), la serie de Netflix, pone los pelos de punta a cualquiera. Por lo mismo, la primera temporada ya se ha convertido en lo más visto de la plataforma. Escrita, producida y protagonizada por el escocés, Richard Gadd, el drama cuenta con un elenco diverso, donde la actriz trans Nava Mau hace su mejor actuación como Teri, la novia del protagonista.

Nava Mau es una actriz, directora y escritora mexicana transgénero que reside en Los Ángeles (California). Ella vivió la mayor parte de su vida en esa ciudad, donde su talento en el cine y la televisión se forjó tanto como su activismo en favor de los derechos LGBTQ+. Por lo mismo, ha participado en proyectos como “Generation” de HBO Max y “Bebé Reno” de Netflix, historias que cuentan con personajes de la comunidad.

¿Pero qué otros detalles de su vida conocemos? A continuación, te contamos cinco datos sobre la actriz trans latina Nava Mau que no sabías.

1. Ser trans en Hollywood

Nava Mau.

Nava Mau obtuvo hace tres años una beca de cine importante, que le permitió integrar la producción del documental “Disclosure: ser trans en Hollywood” de Sam Feder. Fue su primera experiencia en el trabajo documental y su primer encuentro formal con su carrera de cineasta. Como asistente de producción de la película, la actriz aprendió mucho de la labor de campo en una producción de alto presupuesto. “Estaba realmente orgullosa de este momento. Me sentí vista y escuchada”, dijo ella a Forbes en 2021. Nava, quien también activista de los derechos LGBTQ+, lidia con la industria del entretenimiento, que es bastante competitiva y exigente en la selección de perfiles.

2. Vida activista

Nava Mau.

Además de ser una talentosa actriz transgénero, ha dedicado ocho años de su vida al activismo, trabajando en diferentes campos, como la lucha contra la violencia, la justicia curativa y la educación política. Es coeditora de la próxima antología “Paradise on the Margins: Worldmaking by Trans Women of Color”, donde se exploran las experiencias y contribuciones de las mujeres trans en el mundo.

También ofrece servicios de consultoría creativa, participación en paneles de discusión y conferencias públicas, donde comparte su experiencia y perspectiva única sobre temas relacionados con la identidad de género, la diversidad y la inclusión. “Tuve la suerte de hablar con algunos estudiantes sobre la visibilidad trans y reconozco la realidad de que la visibilidad, a menudo, funciona como una trampa para las personas trans + no binarias”, escribió en su cuenta de Twitter (hoy X) con un video de una vocería que hizo en Colorado State University.

3. “Bebé Reno” no es su única serie

Una imagen de "Disclosure".

“Generation” es la primera serie de televisión de Nava Mau. Sigue la vida de un grupo diverso de estudiantes de secundaria en un suburbio conservador de California. Explora temas como la sexualidad, la identidad de género, la familia y la amistad, desde la perspectiva de los jóvenes protagonistas. La actriz interpreta a Ana, la divertida tía transgénero del personaje principal, Greta (Haley Sanchez). Maquilladora profesional y una mujer trans soltera, ella se hace cargo de la pequeña, cuando la madre de su sobrina es deportada del país.

4. ¡Pole Dance!

La práctica de pole dance, el baile erótico en tubo, es algo que Nava Mau mantiene en secreto o, por lo menos, ha publicado poco sobre ello en sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Nava Mau sube la temperatura entre sus seguidores y críticos con un baile en la sala donde está el tubo giratorio para hacer ejercicio.

5. Cortometrajista

Nava Mau actúa en su cortometraje.

Como cineasta, la actriz trans se mueve en el mundo de la dirección de cine independiente. El cortometraje publicado en su página oficial, “Waking Hour (a short film by Nava Mau)”, presume varios premios en festivales internacionales en Canadá y Estados Unidos, como el Toronto LGBT Film Festival o The New York LGBTQ+ Film Festival. La historia aborda el encuentro entre una mujer transgénero y un hombre a quien todavía no revela su identidad de género y teme ser rechazada por ello.