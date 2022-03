Martín (Sebastián Buitrón) y Nadia (Naian González) son una pareja con más diferencias que similitudes. Él es músico independiente y profesor de piano. Ella es actriz y busca abrirse paso en el mundo del entretenimiento. Una noche, de esas noches eternas que abundan cuando una pareja está en crisis, él decide salir a caminar cerca a la casa que paga a medias con su novia. En el camino ocurre algo inesperado: un hermoso perro comienza a seguirlo. Y lo hace hasta el final de su recorrido, por lo que no encuentra otra salida que hacerlo dormir en casa.

Aunque la pareja inicialmente decide buscar a los dueños del can hallado, pronto comienzan a desistir de esta idea y, es más, optan por ponerle un nombre a su nueva mascota. A partir de este momento, sus vidas cambian, no necesariamente para bien, pero cambian al fin. Esto es el puntapié inicial de “Amsterdam”, la nueva serie mexicana de HBO Max estrenada hace unos días y que tiene al argentino Gustavo Taretto en el guion y dirección.

En 10 episodios de media hora de duración, “Amsterdam” aborda las vicisitudes de una pareja millennial en la Ciudad de México. Desde los primeros capítulos uno nota claramente la intención de delinear dos protagonistas claramente distintos. Él meditabundo, solitario y desinteresado por cualquier otra cosa que no sea su piano y sus cables, y ella atenta, soñadora y dispuesta a comerse el mundo para vivir de lo que más disfruta: actuar.

Taretto ha tratado de arropar a sus protagonistas dotándolos de compañía “externa” que por ratos cumple su objetivo de distraer y entretener, pero en otros termina siendo un coro de voces ciertamente inútil. Pasa, por ejemplo, con Cherny (Hoze Meléndez), músico y amigo de Martín que desde el inicio de la serie demuestra su habilidad para hacer reír apelando a lo absurdo, pero que con el transcurrir de los capítulos se destiñe para terminar siendo solo una especie de bufón que le surte la droga.

Por el lado de Nadia podríamos mencionar a sus amigas, pero sobre todo a su hermana Paty (Begoña Narváez) y a su –siempre presente de forma telefónica—madre. Por su personalidad, la protagonista vive naturalmente conectada con el mundo exterior, lo cual le permite mantenerse acompañada mientras Martín parece más preocupado en lo que sea menos en su relación.

Hay un defecto que es coincidente en la gran mayoría de personajes secundarios de esta serie de HBO Max. Y es que ninguno tiene el peso suficiente para despegar. A lo ya dicho sobre Cherny, habría que sumarle, por ejemplo, el caso de Paty, quien se niega a tener un hijo de una pareja ocasional y entonces aborta. Su drama personal no dura ni siquiera un capítulo entero. Entonces, para ser exactos, “Amsterdam” difícilmente profundizará sobre otros temas que no sean las ideas muy particulares de Martín y Nadia.

Protagonistas de "Amsterdam" / HBO Max

Hay un personaje secundario que podría ayudarnos a explicar en parte esta última idea: López (Marcelo Subiotto). Se trata de un argentino mucho mayor que el promedio de personajes de la serie. Él renta la casa donde Martín y Nadia viven junto a su mascota. Cocina para sus visitas, tiene un don de la palabra innegable, pero también tiene una predilección por contratar prostitutas. En algún momento se enamora, como varios en “Amsterdam”, pero su situación personal nunca llega a un segundo nivel si de argumento hablamos. Aquí la serie, definitivamente, pierde.

Hay dos elementos que imposibles dejar de mencionar al momento de comentar esta propuesta de HBO Max. El primero es su aura musical. Que Martín sea pianista y profesor de música es ciertamente un adelanto de lo que se viene en 10 capítulos. Advertencia: si no eres muy musical, “Amsterdam” podría tornarse una serie bastante lenta o anodina. Playlist, la banda donde toca el protagonista, interpreta varias canciones que muchas veces incluye ‘cameos’ de famosos artistas.

¿Hemos dejado al propio perro Amsterdam de lado en este comentario? Aunque la respuesta parece ser afirmativa, lo cierto es que solo hemos seguido el patrón de esta propuesta de HBO Max. “Amsterdam” tiene al perro como centro de una relación, pero, en honor a la verdad, el perro es lo que menos aparece. Capítulos enteros en donde la mascota apenas salta o corre por segundos para finalmente ‘hacerse humo’ y dar paso a sus dueños y a sus amantes ocasionales.

¿Pero acaso no era obvio que esta no sería una serie sobre el perro? ¿De serlo así no debería ser transmitida por Animal Planet? “Amsterdam” es, como lo dijimos desde la primera línea, una serie sobre las vicisitudes de una pareja millennial, pero el propio argumento propone al can como elemento unificador (y en algún momento divisor) del vínculo afectivo. La pareja vive sus mejores momentos riendo junto a su mascota. Cuando les toca separarse y negociar una “crianza compartida” se presenta un interesante parangón entre aquellas parejas que deben arreglárselas para criar un hijo (humano) tras la separación. Esto, lamentablemente, también se diluye entre shows musicales y cástings para películas que nunca se concretan.

Aunque el último capítulo es ciertamente el mejor logrado, “Amsterdam” parece estar lejos de grandes series transmitidas por esta cadena de streaming. La capacidad de gran parte de su elenco no se encuentra en tela de juicio -- Naian González Norvinds tiene un nivel superior y confirma que está para proyectos mucho más ambiciosos--, pero la debilidad de su argumento difícilmente nos permitirá recomendarla.

Póster de "Amsterdam" / HBO Max

LA FICHA:

Sinopsis: Nadia y Martín han sido pareja durante tanto tiempo que están empezando a olvidar qué los unió en primer lugar. Ambos consideran separarse y, aunque pueden decidir civilizadamente todos los términos de la separación, todavía queda un problema importante: ¿quién de ellos se queda con Ámsterdam, el perrito que rescataron de la calle? Su solución: una custodia compartida.

Título original: “Amsterdam”

Duración: 10 episodios

Clasificación: +18 años

Género: Comedia romántica

Calificación: ★

