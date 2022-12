Además…

Lo que se viene

Estos son algunos de los estrenos principales ya anunciados para enero del 2023: Netflix empezará el año con el reboot de "That 90’s show" y la segunda temporada de "Sky Rojo". HBO Max estrenará " The Last of Us" y "Velma". Mientras Disney+ irá con "The Bad Batch" y Prime Video con "After: amor infinito".