Scarver dijo que cree que no fue un accidente que terminara solo con Dahmer, ya que los funcionarios de la prisión sabían que odiaba al loco y lo querían muerto. “Tuvieron algo que ver con lo que sucedió. Sí”, dijo. Actualmente, el preso cumple cadena perpetua, escribe poesía y compone música. En 2015 escribió un libro llamado "The Child Left Behind".