Por Redacción EC

Ryan Hurst, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Abandons, fue elegido para encarnar a Kratos en la esperada adaptación en acción real de God of War para Prime Video, producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios. La serie, basada en el popular videojuego de PlayStation inspirado en la mitología antigua, ya cuenta con un encargo de dos temporadas y se encuentra en plena preproducción en Vancouver, con el proceso de casting en marcha.

Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie God of War de Prime Video

