Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie God of War de Prime Video

Ryan Hurst, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Abandons, fue elegido para encarnar a Kratos en la esperada adaptación en acción real de God of War para Prime Video, producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios. La serie, basada en el popular videojuego de PlayStation inspirado en la mitología antigua, ya cuenta con un encargo de dos temporadas y se encuentra en plena preproducción en Vancouver, con el proceso de casting en marcha.

El proyecto está liderado por Ronald D. Moore, guionista, showrunner y productor ejecutivo de éxitos como Outlander y Para toda la humanidad. La historia seguirá el viaje de Kratos y su hijo Atreus, quienes emprenden una travesía para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre. En el camino, padre e hijo se enfrentarán a dioses, criaturas y a sus propios conflictos internos, mientras Kratos intenta formar a Atreus como un mejor dios y el niño busca humanizar a su padre.

Kratos, figura central de toda la franquicia, es un espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Forjado en una cultura marcial, llegó a liderar ejércitos hasta sellar un pacto fatal con Ares, el dios griego de la guerra, sacrificando su alma a cambio de la victoria. A lo largo de más de diez videojuegos, el personaje se consolidó como un ícono de la cultura pop por su carácter estoico, su brutal destreza en combate y su trágico pasado.

En la serie de acción real, el relato se centrará especialmente en los acontecimientos de los dos juegos más recientes, donde la relación entre Kratos y Atreus —un niño de apenas diez años— marca un nuevo y decisivo capítulo en la saga. Esta dinámica padre-hijo será el eje emocional de la producción.

La elección de Hurst marca su regreso al universo God of War, luego de haber interpretado a Thor en God of War Ragnarök para PlayStation, papel por el que fue nominado a un premio BAFTA. Su experiencia previa con la franquicia y su trayectoria en producciones dramáticas y de acción refuerzan las expectativas en torno a su interpretación.

God of War es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions. El equipo de productores ejecutivos incluye, además de Moore, a Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon, entre otros. Frederick EO Toye (Shōgun, The Boys) dirigirá los dos primeros episodios.

Ryan Hurst es recordado principalmente por dar vida a Opie Winston en Sons of Anarchy y ha participado en series como The Walking Dead, SWAT, Bosch y Bates Motel. Próximamente, aparecerá en The Odyssey, la nueva épica sobre la Guerra de Troya dirigida por Christopher Nolan, con estreno previsto para el 17 de julio.