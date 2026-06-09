Resumen

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La actriz Lucía Oxenford es la protagonista de la obra de teatro "El hombre que ríe" | Foto: Difusión
La actriz Lucía Oxenford es la protagonista de la obra de teatro "El hombre que ríe" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El hombre que ríe”, la emblemática novela del novelista francés Víctor Hugo, llega por primera vez al teatro peruano en una versión libre dirigida por Francisco Cabrera Delgado, reconocido por obras como “Metamorfosis” y “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”, y protagonizada por Santiago Maguil junto a Beto Benites, Lucía Oxenford y un destacado elenco.