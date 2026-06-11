“Cóndor: Circo Místico” llega al Perú para sorprender a grandes y chicos con una espectacular propuesta que combina arte, acrobacia, música y cultura peruana en un solo escenario. La nueva producción se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel, prometiendo una experiencia visual y emocional para toda la familia.

La historia nos transporta a un universo inspirado en la cosmovisión andina. La Reina Coya vive bajo la protección del Dios Sol, pero la llegada del Eclipse y sus Oscuros amenaza con apagar la luz. Cuando todo parece perdido, surge el Cóndor, un guerrero elegido para enfrentar la oscuridad y descubrir que la batalla más importante será también contra sus propios temores.

La productora, Ángeles Espectáculos, es respaldada por exitosas producciones como Atlántika: Circo de Agua, Piratas: Circo de Agua, Alcatraz: Circo del terror y Manicomio: Circo del terror. Las entradas están disponibles en Joinnus y en la boletería del circo. Las funciones van de martes a viernes a las 7 p. m., sábados y feriados a las 3, 6 y 9 p. m.; y los domingos a las 4 y 7 p. m.

Bajo una nueva y renovada carpa equipada con tecnología de última generación, el show reúne a destacados artistas provenientes de Colombia, México, Argentina, Rusia, Hungría, Nicaragua y Brasil, quienes presentarán impactantes números de fajas aéreas, rola bola, péndulo doble, báscula, pulsadas, airtrack, bungee y el impresionante Globo de la Muerte, además de la divertida intervención de un payaso que hará reír a todas las familias.

“Cóndor: Circo Místico” toma como inspiración las culturas prehispánicas del Perú, integrando elementos de las civilizaciones Paracas, Nazca, Mochica, Chimú e Inca a través del vestuario, la música, la escenografía y la narrativa visual. El resultado es una puesta moderna que convierte la historia y la identidad peruana en un espectáculo emocionante para todas las edades.

La musicalización y danza están a cargo de Kayfex, mientras que el vestuario ha sido desarrollado por Alex Segura, ambos artistas peruanos con gran trayectoria.

Todo ello en una propuesta artística que busca transmitir orgullo por las raíces peruanas sin perder el asombro y la magia que caracterizan al circo contemporáneo. Cada acto ha sido diseñado para conectar al público con el legado cultural peruano.

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