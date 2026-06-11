Resumen

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La nueva producción se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel | Foto: Difusión
La nueva producción se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Cóndor: Circo Místico” llega al Perú para sorprender a grandes y chicos con una espectacular propuesta que combina arte, acrobacia, música y cultura peruana en un solo escenario. La nueva producción se presentará del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde de San Miguel, prometiendo una experiencia visual y emocional para toda la familia.