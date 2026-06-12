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Fernando Luque dirige actualmente las reposiciones de "Hamlet, príncipe de la locura" y "La casa de Bernarda Alba", dos montajes que reflejan su interés por los grandes clásicos teatrales.
Fernando Luque dirige actualmente las reposiciones de "Hamlet, príncipe de la locura" y "La casa de Bernarda Alba", dos montajes que reflejan su interés por los grandes clásicos teatrales.
/ HUGO PEREZ
Por Ángel Navarro Quevedo

Fernando Luque habla del alma con la misma naturalidad que interpreta a sus personajes. Mientras intenta explicar qué busca sobre un escenario, termina citando catedrales góticas, filósofos, poetas y personajes trágicos. Lo hace sin ironía ni distancia. Para él, el teatro no es únicamente un oficio ni una forma de entretenimiento, sino la máxima expresión de su búsqueda artística, una que hoy lo lleva a dirigir “Hamlet, príncipe de la locura” y “La casa de Bernarda Alba”.

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