El concierto de Los Jaivas en Lima, programado para el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue cancelado. La confirmación llegó a través de un correo electrónico enviado a quienes adquirieron sus entradas mediante Passline, donde se explicó el proceso de devolución.

El espectáculo del grupo chileno formaba parte de la gira internacional por los 45 años de “Alturas de Macchu Picchu”. Además, la agrupación compartirían escenario por primera vez en el país con Los Mirlos.

“El concierto programado para el 05 de Diciembre en el Parque de la Exposición, Lima, Perú ha sido cancelado. La devolución de las entradas se realizará a través de la ticketera oficia”, se lee en la imagen enviada por correo electrónico.

La agrupación cuenta con una importante trayectoria en Latinoamérica y mantiene un vínculo especial con el Perú, donde ha protagonizado presentaciones en espacios emblemáticos y encuentros culturales.

Los Jaivas se formaron en Viña del Mar, Chile, en 1963, y durante más de seis décadas han desarrollado una propuesta musical que combina rock progresivo, folclore latinoamericano, instrumentos tradicionales y elementos de la música contemporánea.

Entre sus composiciones más reconocidas destacan “Todos Juntos”, “Mira Niñita” y las piezas que integran el álbum “Alturas de Macchu Picchu”. Precisamente, esta última producción es el eje de la gira conmemorativa que celebra sus 45 años.

Durante su show en Lima, Los Jaivas tenían previsto presentarse junto a Los Mirlos; sin embargo, este esperado encuentro ya no se dará. Cabe resaltar que la participación de la agrupación peruana fundada en Moyobamba era uno de los principales atractivos del encuentro musical.