El concierto de Los Jaivas en Lima, programado para el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue cancelado. (Foto: Instagram / @losjaivasoficial)
El concierto de Los Jaivas en Lima, programado para el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue cancelado. (Foto: Instagram / @losjaivasoficial)
Por Redacción EC

El concierto de Los Jaivas en Lima, programado para el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue cancelado. La confirmación llegó a través de un correo electrónico enviado a quienes adquirieron sus entradas mediante Passline, donde se explicó el proceso de devolución.

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