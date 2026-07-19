María Becerra emocionó a sus fans interpretando el himno de Argentina. (Foto: Captura de video / América TV)
María Becerra emocionó a sus fans interpretando el himno de Argentina. (Foto: Captura de video / América TV)
Por Redacción EC

La cantante María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la final del Mundial 2026. La ‘Nena de Argentina’ tuvo el honor de interpretar el himno nacional de su país en la ceremonia previa al esperado duelo entre Argentina y España, celebrado en el MetLife Stadium ante más de 80 mil espectadores.

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