La cantante María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la final del Mundial 2026. La ‘Nena de Argentina’ tuvo el honor de interpretar el himno nacional de su país en la ceremonia previa al esperado duelo entre Argentina y España, celebrado en el MetLife Stadium ante más de 80 mil espectadores.

Con su selección nacional detrás de ella, la artista apareció en el centro del campo minutos antes del inicio del encuentro. Su presentación fue acompañada por el grito de miles de aficionados argentinos, quienes entonaron a viva voz el himno de su país.

La interpretación generó una emotiva reacción en las tribunas, donde miles de hinchas acompañaron cada estrofa del Himno Nacional Argentino. Las cámaras captaron además a los jugadores cantando con evidente emoción antes de disputar el partido más importante del torneo.

María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. pic.twitter.com/F7tVAcKEwn — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

Al finalizar su actuación, el estadio respondió con una ovación que se extendió durante varios segundos. María Becerra agradeció el recibimiento con un saludo al público y alentó a los dirigidos por Scaloni.

La presencia de la cantante había sido anunciada días antes por la organización y despertó gran expectativa entre los seguidores del fútbol y la música. Horas antes de su presentación, la artista compartió en redes sociales cómo fue la prueba de sonido.

Con esta presentación, María Becerra sumó un nuevo hito a su carrera internacional. La artista, que inició su trayectoria como creadora de contenido en internet y luego conquistó las listas musicales de América Latina y Europa, se convirtió en una de las pocas cantantes argentinas en interpretar el himno nacional en una final de la Copa del Mundo.

María Becerra emocionó a sus fans interpretando el himno de Argentina. (Foto: FLORENCIA TAN JUN /AFP )

Como se recuerda, María Becerra se suma a la lista de artistas argentinos que tuvieron el honor de interpretar el himno nacional de su país en una final de la Copa del Mundo. En 2022, en la final del Mundial de Qatar, Lali Espósito fue la encargada de cantar el himno de su país en el encuentro frente a Francia, que le dio la tercera estrella a la albiceleste.