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Resumen

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La cantante argentina María Becerra durante entrevista con la web de "Somos".
La cantante argentina María Becerra durante entrevista con la web de "Somos".
Por Alejandra Garboza

María Becerra no solo domina las listas de éxitos, sino que ha demostrado una resiliencia capaz de transformar el duelo en arte a través de la música. En su reciente visita a Lima para subirse al escenario por primera vez con Corazón Serrano, la artista argentina conversó con “Somos” sobre el desafío de cantar cumbia peruana, su proceso de sanación a través de su último álbum “Quimera”, lo que significaron los cuatro estadios de River que hizo a finales de 2025 y sus posibles colaboraciones.

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Entrevista