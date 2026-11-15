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Resumen

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Phil Collins rompe en llanto tras ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Phil Collins rompe en llanto tras ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. (Foto: Frazer Harrison / AFP)
Por Agencia EFE

El músico británico Phil Collins, fundador de Genesis y luego con una exitosa carrera en solitario, rompió a llorar anoche en Los Ángeles cuando fue admitido en el Rock and Roll Hall of Fame por sus logros como solista, según destaca hoy la prensa inglesa.

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