Hay un prejuicio que persigue a Airbag desde Argentina: dicen que no es rock de verdad, que es “rock para minitas”. Es la misma sospecha que cae sobre Måneskin, rockeros de estética tan cuidada que parece sospechosa. Y sin embargo, treinta mil personas se juntaron la noche del sábado, en el Estadio San Marcos, para llevarle la contraria a esa etiqueta.

“Amiga, parece que se le está quemando el arroz a Airbag”, dijo una fan, convencida, al sentir el olor a fósforo que llegaba desde el escenario apenas empezó el concierto. Entre el humo apareció Guido Sardelli con una máscara de calavera, y el estadio lo recibió con gritos. El público era un mapa generacional con mayoría abrumadora de niñas, adolescentes y mujeres. Los pocos hombres parecían haber llegado como choferes, como escoltas o, en cantidad respetable, como fans de la banda.

Patricio, Guido y Gastón Sardelli, los tres hermanos de Airbag, son oriundos de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires.

Las señoras se meneaban como patos aplaudiendo, las adolescentes saltaban pisando más de una uña ajena y las niñas se encaramaban sobre los hombros de papá para ver a los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli. Otros alzaban lo que bien podían: celulares, banderas, a la enamorada y hasta una muleta, todos al ritmo de la guitarra de Patricio.

El trío mira a su público y agradece, porque ese cariño es lo contrario de lo que reciben de otros fans del rock. En escena llevan lo mismo que otros artistas del género: cabello pintado, delineador, labial corrido a propósito, anillos de calavera y guitarras personalizadas. También hay solos de guitarra y un vocalista que llega a notas altas sin que le tiemble nada. Se cuestiona la estética, pero en la práctica se vive distinto, y hay que estar en uno de sus conciertos para saberlo. Se dice que no se poguea, y se pogueó; que no se toma, y la cerveza voló por los aires; que no hay descontrol, y se encendió la primera bengala de la noche al ritmo de “Corazón lunático”.

Según el reporte de Spotify de 2025, Airbag figura como la banda de rock más escuchada de Argentina, por encima de nombres históricos como Soda Stereo y Los Redondos.

El club de la pelea

El título de la gira tiene su lógica, y se entiende mirando al público más que al escenario. Había parejas que discutían entre tema y tema, hombres con cara de molestia y brazos cruzados, adolescentes diciendo, a diestra y siniestra, “haz lo que quieras” y un reparto de personajes dignos de telenovela. A todo eso se sumaba la parafernalia. Guido apareció con un habano en la mano y lentes de sol en plena noche, igual que varios fans que lo imitan. Entonces bajó al escenario Franky, un Frankenstein inflable de dos metros que duró una sola canción y se movió al ritmo de los pogos y la segunda bengala como un pasajero más. Por encima de la multitud, coronando el momento, flotaba un globito hecho con un condón.

La banda cambió de ánimo con un cover instrumental de “Here Comes the Sun”, de los Beatles, y de ahí pasó a “Va a ser difícil olvidar”. Fue el momento sentimental de la noche, con guitarra doble y piano, y justo entonces se tensó una disputa. Un esposo que cuidaba a su esposa y a su hijo estuvo a punto de darle sentido al título de la gira. Dos borrachos se tambaleaban y chocaban constantemente contra su esposa. Algunos lloraban y otros ya se preparaban para el primer puño. El piano tocaba teclas sensibles mientras otros sentimientos se apoderaban del esposo, quien, al ver la cara llena de lágrimas de uno de los borrachos, entendió que hay cosas que duelen más que un golpe en la cara.

Treinta mil personas llenaron el Estadio San Marcos el sábado 14 de noviembre, en la presentación de Airbag con su gira El Club de la Pelea 2.

Luego vino un popurrí breve. Guido cantó una parte de “Contigo Perú”, Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés, y la emparejó con “Have You Ever Seen the Rain”, de Creedence Clearwater Revival. Tocó armónica y también la guitarra con la boca, lo que arrancó gritos incluso de los más escépticos. El público lo acompañaba, aunque sin hacer eco.

En medio de todo, una señora le reclamaba a su pareja: “Si vas a grabar sin ganas, mejor no grabes nada”. Y es ahí cuando realmente cobra sentido el nombre de la gira, pues la verdadera pelea no es contra desconocidos, sino contra quienes siempre están a tu lado. La banda terminó la canción y el show se acercaba a las dos horas de concierto. Antes de seguir, Patricio soltó una frase: “Cada vez somos más, porque cuando nos juntamos estamos más mojaditos”.

Con una carrera que incluye discos como Mentira la verdad y la saga El club de la pelea, Airbag también se atrevió a fusionar su rock con orquestas en el espectáculo Airbag Sinfónico.

Una noche caliente

Llamaradas de fuego salían del escenario mientras la letra las acompañaba. “Buenos Aires se incendia en caos total”, cantó Guido sin detener el show. “¡Preparen, apunten, fuego!”, y los cohetes salieron disparados y reventaron en lo alto. Fue la invitación para que se armara otro pogo en el medio del campo, para que se derramara más cerveza y para que alguien saliera volando al chocar con un tipo simplemente inamovible.

Tras unos temas más, llegó uno de los momentos más esperados de la noche. Las luces pintaron de rojo el escenario y las demás se apagaron. Sonaron los primeros riffs de “Colombiana” y las “erbakeras” —como se hacen llamar las fans— supieron lo que venía. Las chicas buscaron a un hombre, o a su pareja, para que las subiera en hombros. Algunos se mostraron más dispuestos que otros, pero al final una docena de ellas se quitó los polos y los sostenes para enseñarle los pechos a la banda, mientras agitaban una pañoleta o una prenda.

En 2025, el trío llegó por primera vez a la tapa de Rolling Stone, con una historia que va de los ensayos en la casa familiar a los estadios.

Entre las fanáticas más antiguas existía un código implícito de no filmar hacia el público, para preservar la intimidad del momento. Hoy esa tradición se perdió, y más de uno vivió esa canción de espaldas al escenario. Se dice que el ritual nació cuando una fan se quitó la ropa y los artistas la invitaron a subir al escenario. Desde entonces se replicó en otros conciertos y hoy es infaltable.

La banda lanzó dos pelotas inflables gigantes a la multitud mientras se escuchaban los últimos “¿Quién me carga?”, y enseguida varios se ofrecieron como voluntarios. El dueño de la muleta, por su lado, maldecía tanto como podía su mala suerte. Los padres les cerraron los ojos a los niños, aunque algunos alcanzaron a ver lo suficiente como para quedarse con la boca abierta hasta el final del show.

Cuando suenan los primeros acordes de “Colombiana”, el escenario se tiñe de rojo y las “erbakeras” convierten la canción en un ritual colectivo sobre los hombros de sus parejas y amigos.

Las chicas se movían al ritmo de los solos de guitarra, riffs que acompañaban el ambiente íntimo. Hubo quienes se convencieron a última hora de lanzar el sostén. Otras miraron de reojo a un enamorado poco convencido, que buscaba la mirada de otro igual de incómodo. También hubo quienes estaban felices de haber encontrado a alguien, y otros que recién descubrían lo que pasa en los conciertos de Airbag y susurraban “gracias”.

Cuando cambió la canción, más de una pelea y más de un “gracias, amor” ya se habían dicho en el Estadio San Marcos, que fue cerrando la noche con temas más movidos y encendió una nueva bengala. Los de seguridad corrieron a quitarla y, de camino a desactivarla, un fan se la arrebató a uno de ellos, esquivó a dos guardias para volver al pogo, saltó esquivando a otro y, a pocos centímetros de lograrlo, lo taclearon.

El concierto continuó con “Cuchillos guantanamera”, “Kalashnikov” y “Mi sensación”, canción que finalizó el evento. Antes de despedirse, la banda hizo gritar al público hasta que se escuchó en todo el estadio, y se retiró para continuar su gira. Los asistentes, en cambio, vivirán en los próximos días otro fenómeno que nace de “Colombiana”: hombres y mujeres buscarán en los comentarios de los videos en redes al hombre que las cargó o a la mujer a quien cargaron. Porque si algo dejó claro la noche del sábado es que Airbag los cría y ellos se juntan.