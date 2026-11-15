icono te lo cuento
00:0000:00
Entre humo, fuego y pogos, Airbag convirtió el Estadio San Marcos en una fiesta sin freno, cuando el trío argentino presentó El Club de la Pelea 2.
Entre humo, fuego y pogos, Airbag convirtió el Estadio San Marcos en una fiesta sin freno, cuando el trío argentino presentó El Club de la Pelea 2.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay un prejuicio que persigue a Airbag desde Argentina: dicen que no es rock de verdad, que es “rock para minitas”. Es la misma sospecha que cae sobre Måneskin, rockeros de estética tan cuidada que parece sospechosa. Y sin embargo, treinta mil personas se juntaron la noche del sábado, en el Estadio San Marcos, para llevarle la contraria a esa etiqueta.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?