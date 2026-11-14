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B-Real, Sen Dog y DJ Muggs en el Coliseo Dibós el 13 de noviembre. Con más de tres décadas de carrera, Cypress Hill sigue siendo uno de los grupos de hip hop de raíces latinas más influyentes del mundo.
B-Real, Sen Dog y DJ Muggs en el Coliseo Dibós el 13 de noviembre. Con más de tres décadas de carrera, Cypress Hill sigue siendo uno de los grupos de hip hop de raíces latinas más influyentes del mundo.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Ángel Navarro Quevedo

Pocas son las oportunidades en que el Coliseo Dibós, frente a otros espacios de mayor aforo, ofrece conciertos que reúnan tantas tribus bajo un mismo techo, desde rockeros de polo negro hasta nostálgicos de los noventa y curiosos que llegaron atraídos por el humo. La noche del viernes, con Cypress Hill como anfitriones, el recinto cumple lo que su tamaño promete, con cercanía, eco y un clima propio.

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