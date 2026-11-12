Diego Rivera todavía recuerda el momento en que recibió la llamada. Era miércoles 18 de septiembre cuando le propusieron conducir la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV, el encuentro que reunirá este 12 de noviembre a miles de jóvenes en el Estadio Nacional. Su primera reacción no fue pensar en las cámaras, el escenario o la magnitud del evento. Sintió que la responsabilidad era demasiado grande para él.

“Me siento pequeño”, fue lo primero que pensó y lo que le dijo a su padre cuando le contó la noticia. También conversó con un sacerdote amigo, el “buen Patrick” quien le dejó una reflexión que terminó acompañándolo durante la preparación: si se sentía pequeño, debía poner sus talentos en manos de algo más grande. “No te pongas a ti, ponte al servicio de los demás”, recuerda que le aconsejó. Esa frase resume hoy la manera en que entiende su participación.

Diego recibió la noticia el 18 de septiembre, era una resposabilidad muy grande para él. / Instagram

Diego es publicista y creador de contenido y fue durante la pandemia que ganó visibilidad en redes sociales a través de sus concursos de historia del Perú y Universal y, con el tiempo, amplió su trabajo hacia distintos proyectos. Actualmente, conduce Largo Aliento y prepara nuevos episodios de su pódcast Nada es para tanto, además, trabaja junto a sus hermanos en Casa 1545, una productora audiovisual y de comerciales para televisión. El nombre de esta última tiene un origen familiar: hace referencia al número de la casa donde crecieron, en el barrio de Matute.

Pero antes de construir una comunidad en internet y desarrollar proyectos de comunicación, hubo una experiencia que marcó su relación con la fe. Desde los 13 años participó en una parroquia de Surco como monaguillo, donde recibió formación católica junto a sus hermanos. Aunque reconoce que la espiritualidad es un aspecto que suele vivir en silencio y de manera personal, esta vez decidió compartirla desde un escenario.

“Me ha tocado esta labor y la he aceptado con mucha humildad, entendiendo siempre que soy un instrumento para algo más grande”, explica. Para él, la vigilia no debe girar alrededor de los conductores, sino de las personas que acudirán al encuentro. “No se trata ni de mí ni de mis colegas. No se trata solo del Papa. Se trata de mucha gente viniendo al encuentro con Dios”, señala.

Una invitación que vuelve a tocar su historia

No será la primera vez que Rivera conduzca una vigilia juvenil. En 2023 estuvo al frente de la Vigilia Nacional de Jóvenes que se realizó en el colegio Claretiano. Allí conoció a José, integrante del equipo organizador, quien volvió a convocarlo tres años después. Esta vez, el escenario será el Estadio Nacional y el encuentro tendrá un invitado especial: el Papa León XIV.

La dimensión de la convocatoria también lo conecta con su historia familiar. Su abuela era chiclayana, su padre es chiclayano y el Papa también es Chiclayano, no de nacimiento, pero sí por elección. Por eso, la llegada del Santo Padre tiene para él una resonancia particular. Cuenta que su padre está muy emocionado y que lo acompañará durante la jornada. También piensa en su abuela y en lo que habría significado para ella ver a un paisano suyo convertido en pontífice y al lado de su nieto.

“Estoy súper emocionado de poder servir”, dice. Y cuando habla de lo que espera de la vigilia, vuelve a una idea sencilla: que sea una celebración de la fe y de una juventud que busca espacios para encontrarse, compartir sus historias y acercarse a Dios.

Encontrar a Dios en los demás

Durante la única entrevista que ha dado luego de hacer pública la noticia, Diego también reflexiona sobre cómo acercar la espiritualidad a los jóvenes de hoy, en ese sentido, desde su propia experiencia, considera que el encuentro con Dios no tiene por qué limitarse a un espacio religioso.

“Yo he podido sentir y encontrar la presencia de Dios en los demás”, cuenta. Así que su invitación a otros jóvenes es buscarla también en el prójimo, en quien necesita ayuda, en una conversación o en un gesto cotidiano de gratitud. Para él, servir y acercarse a quienes lo rodean ha sido una forma de fortalecer su propia espiritualidad.

También menciona la naturaleza y los viajes como experiencias que lo han ayudado a conectar con algo más grande. Ha recorrido distintas regiones del país y encuentra en esos paisajes otra oportunidad para reflexionar sobre la creación y el lugar que cada persona ocupa en ella.

Este 12 de noviembre, el Estadio Nacional abrirá sus puertas para una jornada de música, testimonios, oración y fraternidad. Miles de jóvenes compartirán sus historias y recibirán al Papa León XIV en un encuentro que busca recordarles que cada uno tiene una voz y un lugar en la construcción de una sociedad más humana, fraterna y reconciliada.

A pocas horas de asumir la conducción al lado de Diana Sánchez, Diego Rivera vuelve a aquella primera conversación con su padre. La sensación de pequeñez sigue presente, pero ahora tiene otro significado. No llega al escenario para ser el protagonista, sino para acompañar una celebración colectiva. “Poner todos mis dones al servicio de algo más grande”, dice sobre lo que espera de esta experiencia. Esa será, finalmente, su manera de vivir la vigilia y el regreso a casa de León XIV.