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Diego Rivera y Diana Sánchez están a cargo de la Vigilia de los jóvenes de la que participará León XIV.
Diego Rivera y Diana Sánchez están a cargo de la Vigilia de los jóvenes de la que participará León XIV.
/ Diego Rivera
Por Alejandra Garboza

Diego Rivera todavía recuerda el momento en que recibió la llamada. Era miércoles 18 de septiembre cuando le propusieron conducir la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV, el encuentro que reunirá este 12 de noviembre a miles de jóvenes en el Estadio Nacional. Su primera reacción no fue pensar en las cámaras, el escenario o la magnitud del evento. Sintió que la responsabilidad era demasiado grande para él.

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