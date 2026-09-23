Robbie Williams ya está en Lima y se prepara para sus dos conciertos en el Arena 1. (Foto: Redes sociales)
Robbie Williams ya está en Lima y se prepara para sus dos conciertos en el Arena 1. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Robbie Williams convirtió su llegada a Lima en un inesperado encuentro con sus seguidores. El cantante británico salió del hotel Belmond, en Miraflores, donde decenas de fans lo esperaban, y se acercó a ellos para saludarlos y tomarse algunas fotografías antes de sus dos conciertos en la capital.

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