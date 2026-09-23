Robbie Williams convirtió su llegada a Lima en un inesperado encuentro con sus seguidores. El cantante británico salió del hotel Belmond, en Miraflores, donde decenas de fans lo esperaban, y se acercó a ellos para saludarlos y tomarse algunas fotografías antes de sus dos conciertos en la capital.

El intérprete de ‘Angels’ no solo posó con sus seguidores. Al encontrarse con ellos, sacó su celular y grabó un selfie con los fans de fondo, mientras desde afuera del hotel se escuchaba el coro de “Robbie, Robbie, Robbie” . El artista respondió sonriente y agradeció las muestras de cariño.

Williams llegó a Lima procedente del aeropuerto y se trasladó hasta el hotel, donde permaneció antes de sus presentaciones en el Arena 1 Park. Sus shows están programados para este miércoles 23 y jueves 24 de setiembre, como parte de su ‘Britpop LATAM Tour 2026’.

Robbie Williams saludó a sus fans tras llegar a Lima.

La jornada también tuvo como protagonistas a los integrantes de The Lottery Winners, agrupación británica que acompañará a Williams como banda telonera. El club de fans peruano tuvo la oportunidad de encontrarse con Karl, Jerry y Tom a las afueras del hotel.

A través de Instagram, los seguidores compartieron imágenes del encuentro y contaron que entregaron a los músicos algunos objetos representativos del Perú. “Tuvimos la oportunidad de encontrarnos a Karl, Jerry y Tom a las afueras del hotel!. Les dimos a cada uno su ‘peruvian starter pack’: Llamitas, toritos de Pucará y tumis!” , publicaron.

Dos conciertos en el Arena 1

Robbie Williams se presentará este miércoles 23 y jueves 24 de setiembre en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. Ambas fechas tienen localidades agotadas.

Las puertas del recinto se abrirán a las 5 p. m. The Lottery Winners subirá al escenario a las 7:45 p. m., mientras que el show de Robbie Williams está previsto para las 9 p. m.

La gira latinoamericana del cantante comenzó en Colombia. En ese país presentó un repertorio que reúne canciones de distintas etapas de su trayectoria, además de medleys y covers. Se espera que el setlist presentado en Lima mantenga una selección similar.

¿Qué canciones interpretará Robbie Williams?

El repertorio que Williams presentó en Colombia incluyó ‘Let Me Entertain You’, ‘Let Love Be Your Energy’, ‘Rock DJ’, ‘Supreme’, ‘Pretty Face’, ‘Love My Life’, ‘Sexed Up’ y ‘Rocket’.

También interpretó el medley ‘Betterman’ / ‘Strong’ / ‘Candy’, además de ‘Wonderwall’, ‘Something Beautiful’, ‘Millennium’, ‘NY NY’ en piano, ‘Advertising Space’, ‘Come Undone’, ‘Kids’, ‘She’s the One’, ‘My Way’, ‘Feel’ y ‘Angels’.

Este repertorio podría repetirse durante sus presentaciones en Lima, que marcarán su primera visita a la capital peruana para ofrecer dos conciertos.

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