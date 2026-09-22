Taylor Swift anunció este martes el lanzamiento de ‘Patient Zero’, su próximo sencillo musical programado para salir el 25 de septiembre a través de sus plataformas digitales.

“Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”, compartió la artista de 36 años en su cuenta de Instagram, publicación que acompañó con una fotografía en la que viste un traje negro mientras se recarga contra una pared.

Horas antes del comunicado, la página web oficial de la intérprete mantuvo un conteo regresivo situado frente a unas cortinas de teatro.

La cuenta regresiva y la línea gráfica inicial daban continuidad a la estética de su proyecto ‘The Life of a Showgirl’ (2025). Sin embargo, al concluir el tiempo, la plataforma cambió su interfaz hacia un fondo gris con un árbol sin hojas, mostrando una imagen sobria de la cantante.

En paralelo al anuncio del tema, la artista habilitó la venta anticipada de una serie de discos compactos de edición especial titulados “Collector’s Edition” a través de sus canales oficiales.

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La presentación del sencillo ocurre semanas después de su aparición en los premios Emmy, donde participó en un segmento cómico de la serie ‘Law & Order’. Durante dicha transmisión, sus seguidores identificaron posibles pistas y una serie de palabras como “Sacárido”, “Aries”, “Del viñedo” y “Norte o sur”.

Por otro lado, la cantante recibirá el 27 de septiembre el primer reconocimiento a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. En dicha ceremonia, la intérprete registra nueve nominaciones, entre las que destacan categorías como video del año, artista del año, mejor pop y dirección.

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