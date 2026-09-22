El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista publicó una fotografía vistiendo un traje negro junto a un mensaje dirigido a sus seguidores | Foto: EFE
El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista publicó una fotografía vistiendo un traje negro junto a un mensaje dirigido a sus seguidores | Foto: EFE
Por Redacción EC

Taylor Swift anunció este martes el lanzamiento de ‘Patient Zero’, su próximo sencillo musical programado para salir el 25 de septiembre a través de sus plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.