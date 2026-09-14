En medio de los rumores por su participación en la 78.° edición de los Premios Emmy, la cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió al aparecer en un video parodia inspirado en ‘La Ley y el Orden: unidad de víctimas especiales’, junto a la protagonista Mariska Hargitay, donde interpretó a una oficial novata.

Durante la parodia, emitida en medio de la ceremonia, el equipo liderado por la capitana Olivia Benson (Hargitay) conectaba de forma disparatada las nominaciones del certamen con las populares teorías que suelen formular las ‘swifties’ en redes sociales.

Taylor Swift is wanted at the Emmys 🚨#Emmys LIVE on NBC and streaming on Peacock. pic.twitter.com/Pb59goEkxw — NBC Entertainment (@nbc) September 15, 2026

En la escena, Taylor intervino para desestimar su asistencia a la gala, señalando: “Esas categorías fueron la semana pasada. ¿Por qué se presentaría a la ceremonia esta noche? Probablemente estará en casa jugando con esos gatos que nombró en honor a personajes de programas de televisión”.

Tras analizar las pistas, el personaje de Hargitay dio por cerrado el misterio al exclamar “¡Bingo! Bueno, ese caso está resuelto, Taylor Swift no estará en los Emmy”, confirmando así la ausencia de la cantante en la gala.

Taylor Swift y Mariska Hargitay en una parodia de La Ley y el Orden | Foto: NBC (Captura)

En la parodia también participaron los actores Ice-T (Fin Tutuola), Kelli Giddish (Amanda Rollins), Octavio Pisano (Velasco), Peter Scanavino (Carisi) y Terry Serpico (Chief McGrath), quienes interpretaron a sus icónicos personajes mientras debatían las teorías.

De forma simultánea a la premiación, la artista fue captada en una suite del estadio Arrowhead de Misuri, donde presenció el encuentro de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos junto al actor Tom Cruise mientras apoyaba a su esposo, el jugador Travis Kelce.

Cabe mencionar que, ‘The Eras Tour: The Final Show’, película sobre la gira de la cantautora, acumuló cinco nominaciones al Emmy (incluyendo mejor especial de variedades). Sin embargo, la producción no consiguió llevarse estatuillas en las categorías técnicas entregadas días antes.

(De izquierda a derecha) Donna Kelce, la cantante Taylor Swift y el actor Tom Cruise asisten al partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium el 14 de septiembre de 2026 en Kansas City, Missouri | Foto: AFP / JAMIE SQUIRE

La colaboración entre ambas figuras reafirma una amistad iniciada en 2014, cuando la cantautora bautizó a su gata como Olivia Benson, que también apareció en el video, en honor al personaje de la actriz.

A lo largo de una década, el vínculo se consolidó con la participación de Hargitay en el video musical ‘Bad Blood’ y gestos recíprocos como la adopción de su propia mascota llamada ‘Karma’, en guiño al éxito de la cantante.

La directora estadounidense Mariska Hargitay y la cantante estadounidense Taylor Swift, junto a su gata Olivia Benson, aparecen en pantalla durante la 78.ª edición de los Premios Emmy Primetime | Foto: AFP / PATRICK T. FALLON

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