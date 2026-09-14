La aparición de Swift se dio en el marco de las cinco nominaciones al Emmy que acumuló la película de su gira musical, 'The Eras Tour: The Final Show' | Foto: NBC (Captura de X) - @nbc
La aparición de Swift se dio en el marco de las cinco nominaciones al Emmy que acumuló la película de su gira musical, 'The Eras Tour: The Final Show' | Foto: NBC (Captura de X) - @nbc
Por Redacción EC

En medio de los rumores por su participación en la 78.° edición de los Premios Emmy, la cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió al aparecer en un video parodia inspirado en ‘La Ley y el Orden: unidad de víctimas especiales’, junto a la protagonista Mariska Hargitay, donde interpretó a una oficial novata.

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