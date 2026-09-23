Robbie Williams ya se encuentra en Lima para ofrecer este miércoles 23 y jueves 24 de setiembre sus primeros conciertos en la capital peruana, como parte de su ‘Britpop LATAM Tour 2026’. Las presentaciones se realizarán en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel, y ambas fechas tienen entradas agotadas.

El ingreso del público al recinto estará habilitado desde las 5 p. m., mientras que el show de la banda británica The Lottery Winners, encargada de abrir ambas jornadas, está programado para las 7:45 p. m.. El espectáculo de Robbie Williams comenzará a las 9 p. m.

La gira por Latinoamérica del cantante británico comenzó en Colombia. El repertorio que presentó allí es el que se espera que interprete en Lima, con algunos de sus temas más conocidos, además de medleys y covers.

Entre las canciones que formarían parte del set list se encuentran ‘Let Me Entertain You’, ‘Let Love Be Your Energy’, ‘Rock DJ’, ‘Supreme’, ‘Pretty Face’, ‘Love My Life’, ‘Sexed Up’, ‘Rocket’ y ‘Something Beautiful’.

También figuran ‘Betterman’ / ‘Strong’ / ‘Candy’, ‘Wonderwall’, ‘Millennium’, ‘NY NY’ en versión piano, ‘Advertising Space’, ‘Come Undone’, ‘Kids’, ‘She’s the One’, ‘My Way’, ‘Feel’ y ‘Angels’.

Para ambas fechas, la productora ONE Entertainment difundió una serie de medidas de seguridad que deberán cumplir los asistentes. Entre los objetos que no estarán permitidos se encuentran los bolsos grandes y mochilas, equipos de fotografía y video, selfie sticks, iPads, tablets y laptops.

Tampoco se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas, envases de ningún tipo, armas de fuego, pirotecnia, sillas o bancas, banderas o banderolas con palos, paraguas ni objetos punzantes o contundentes.

The Lottery Winners abrirá los conciertos

La banda británica de indie pop The Lottery Winners será la encargada de abrir los dos conciertos de Robbie Williams en Lima. El cuarteto está integrado por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton.

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La agrupación llegará por primera vez a Sudamérica como parte de esta gira y acompañará a Williams durante sus presentaciones en Colombia, Chile, Argentina, México y Perú.

The Lottery Winners llega a la gira latinoamericana tras el lanzamiento de ‘Koko’, su más reciente álbum, que alcanzó el primer lugar de las listas oficiales del Reino Unido. El disco vendió más de 23 mil copias durante su primera semana e incluye colaboraciones con Reverend and the Makers, Chad Kroeger, Shed Seven y Frank Turner.