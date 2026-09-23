Robbie Williams ofrecerá este miércoles y jueves sus primeros conciertos en Lima. (Foto: EFE)
Robbie Williams ofrecerá este miércoles y jueves sus primeros conciertos en Lima. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Robbie Williams ya se encuentra en Lima para ofrecer este miércoles 23 y jueves 24 de setiembre sus primeros conciertos en la capital peruana, como parte de su ‘Britpop LATAM Tour 2026’. Las presentaciones se realizarán en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel, y ambas fechas tienen entradas agotadas.

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