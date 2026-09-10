En medio de la expectativa que genera la llegada de Robbie Williams al Perú, el cantante británico sorprendió al revelar que su visita representa algo más que una fecha pendiente dentro de su agenda musical. Antes de presentarse por primera vez en Lima, habló sobre el interés que siente por la historia peruana, su deseo de conocer Cusco y la posibilidad de compartir ese viaje con su familia. Sus declaraciones dejan ver una curiosidad personal por el país que va más allá de los escenarios y muestran una faceta poco conocida del artista, quien espera aprovechar su vínculo con el público peruano para acercarse a una tierra que durante años despertó su interés. A continuación, te contamos qué dijo sobre Perú, cuáles son sus planes y qué contó sobre la fama.

¿QUÉ DIJO ROBBIE WILLIAMS SOBRE PERÚ ANTES DE LLEGAR A LIMA?

En conversación con Radio Oxígeno, el intérprete de ‘Angels’ contó que Perú siempre estuvo entre los destinos que quería conocer. La imagen que tiene del país está relacionada con su historia y, especialmente, con el carácter místico que atribuye a Cusco. “Perú es un lugar muy místico. Probablemente, uno de los lugares más míticos del planeta. Siempre he querido ir”, afirmó el artista, quien llegará al país a los 52 años.

¿POR QUÉ ROBBIE WILLIAMS QUIERE CONOCER CUSCO CON SU FAMILIA?

El cantante explicó que su interés por visitar territorio peruano no termina con sus conciertos en Lima. Williams recordó que existe un recorrido en tren que siempre ha querido realizar, aunque no pudo precisar dónde comienza, y señaló que le gustaría hacerlo junto a su esposa e hijos. Además, manifestó su intención de acercarse al pasado del país. “Quiero conocer su historia porque es nuestra historia”, sostuvo durante la entrevista. Así, dejó abierta la posibilidad de regresar para cumplir ese plan familiar.

Robbie Williams envió un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos conciertos, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)

¿CUÁNDO SERÁN LOS CONCIERTOS DE ROBBIE WILLIAMS EN LIMA?

El debut del británico en Perú será parte del Britpop Tour y tendrá dos presentaciones en Arena 1 Park, recinto ubicado en la Costa Verde, en San Miguel. Los shows están programados para el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre de 2026. La segunda fecha ya agotó sus localidades, mientras que todavía se pueden adquirir entradas para el concierto del 23 mediante Ticketmaster. El repertorio reunirá canciones de distintas etapas de su trayectoria, entre ellas Angels, Feel y Rock DJ, según informa Infobae.

¿QUÉ DIJO ROBBIE WILLIAMS SOBRE LA FAMA Y SU VIDA ACTUAL?

Durante la conversación con Radio Oxígeno, Williams también recordó la presión que experimentó en sus primeros años de popularidad, una etapa que abordó en la película Better Man. Explicó que alrededor de 2010 comenzó a cambiar su manera de enfrentar la exposición pública y aprendió a disfrutar su profesión. “Por eso me afectó cuando era joven, pero ahora es mi trabajo”, comentó. El cantante señaló que hoy ya no espera que la fama cubra necesidades emocionales y destacó la estabilidad que encuentra junto a su esposa y sus cuatro hijos. “Tengo el mejor trabajo del planeta. Esto es divertido”, concluyó antes de su esperado debut peruano.

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