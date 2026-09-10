Robbie Williams y su inesperado mensaje sobre Perú antes de llegar a Lima: “Uno de los lugares más...” | Foto: @robbiewilliams
Robbie Williams y su inesperado mensaje sobre Perú antes de llegar a Lima: “Uno de los lugares más...” | Foto: @robbiewilliams
Por Redacción EC

En medio de la expectativa que genera la llegada de Robbie Williams al Perú, el cantante británico sorprendió al revelar que su visita representa algo más que una fecha pendiente dentro de su agenda musical. Antes de presentarse por primera vez en Lima, habló sobre el interés que siente por la historia peruana, su deseo de conocer Cusco y la posibilidad de compartir ese viaje con su familia. Sus declaraciones dejan ver una curiosidad personal por el país que va más allá de los escenarios y muestran una faceta poco conocida del artista, quien espera aprovechar su vínculo con el público peruano para acercarse a una tierra que durante años despertó su interés. A continuación, te contamos qué dijo sobre Perú, cuáles son sus planes y qué contó sobre la fama.

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