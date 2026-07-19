La final del Mundial 2026 también tuvo espacio para el K-pop. BTS sorprendió a los miles de asistentes reunidos en el MetLife Stadium con una presentación especial durante el medio tiempo del último encuentro de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada deportiva.

El grupo surcoreano apareció sobre un escenario montado en el centro del campo y fue recibido con una ovación por parte del público. La presentación marcó el regreso de la banda a un gran evento internacional tras completar sus actividades individuales y reencontrarse oficialmente como agrupación.

Durante el espectáculo, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook interpretaron algunos de los mayores éxitos de su carrera, con los que hicieron cantar a miles de aficionados durante el entretiempo de la final entre Argentina y España.

BTS hace historia con una icónica presentación en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. (Foto: FLORENCIA TAN JUN /AFP)

Al fiel estilo que tiene acostumbrado a su público, BTS se robó la atención de todos con un performance cargado de emoción y pasos sincronizados. Los miembros de la banda de K-Pop recorrieron distintos puntos del escenario, dando dinamismo a su presentación.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato a la participación del grupo. El nombre de BTS se convirtió en tendencia global y miles de usuarios compartieron videos de la presentación, destacando la energía del espectáculo y la conexión de los artistas con el público.

Como se recuerda, hace cuatro años, el integrante más joven de BTS, Jungkook, fue la gran figura de la Ceremonia de Apertura del Mundial 2022 celebrada el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, en Al Khor, Catar.

BTS hace historia con una icónica presentación en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. (Foto: FLORENCIA TAN JUN /AFP)

De esta manera, BTS sumó un nuevo hito a su trayectoria internacional. La agrupación ya había participado en importantes eventos globales y próximamente visitará Latinoamérica como parte de su gira mundial, que incluye conciertos en Perú los días 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.