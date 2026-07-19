BTS hace historia con una icónica presentación en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. (Foto: FLORENCIA TAN JUN /AFP)
BTS hace historia con una icónica presentación en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. (Foto: FLORENCIA TAN JUN /AFP)
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 también tuvo espacio para el K-pop. BTS sorprendió a los miles de asistentes reunidos en el MetLife Stadium con una presentación especial durante el medio tiempo del último encuentro de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada deportiva.

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