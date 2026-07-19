La cuenta regresiva terminó para millones de seguidores de BTS alrededor del mundo. La agrupación surcoreana será una de las protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo al incorporar por primera vez un show al estilo del Super Bowl.

El concierto se realizará durante el descanso del partido entre Argentina y España, programado para este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Como el encuentro comenzará a las 2 p.m. en Perú, se espera que el espectáculo de BTS inicie aproximadamente entre las 2:50 p.m. y las 3 p.m., dependiendo del desarrollo de la primera mitad.

Para los fanáticos de otros países, el horario estimado del show será a las 3 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela; 4 p.m. en Argentina, Uruguay y Paraguay; 1 p.m. en México; 9 p.m. en España; y 4 a.m. del lunes 20 de julio en Corea del Sur.

La presentación de BTS formará parte de un espectáculo sin precedentes que reunirá también a Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay, bajo la dirección artística de Chris Martin. La FIFA y Global Citizen confirmaron que el show será transmitido en vivo para millones de espectadores en todo el mundo.

Aunque la organización ha mantenido en reserva el repertorio oficial, medios internacionales anticipan una producción de gran escala con efectos visuales, coreografías y una puesta en escena diseñada especialmente para la final mundialista. El espectáculo tendrá una duración cercana a los 17 minutos, ampliando el tradicional descanso del partido.

Como se recuerda, hace cuatro años, el integrante de BTS, Jungkook, fue la gran figura de la Ceremonia de Apertura del Mundial 2022 celebrada el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, en Al Khor, Catar.

BTS llega a esta cita como una de las agrupaciones más influyentes de la música contemporánea. El grupo está integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, artistas que han liderado rankings internacionales y acumulado una enorme base de seguidores conocida como ARMY.