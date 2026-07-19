Final del Mundial 2026: ¿A qué hora será el esperado concierto de BTS? (Foto: Instagram / @glblctzn9
Final del Mundial 2026: ¿A qué hora será el esperado concierto de BTS? (Foto: Instagram / @glblctzn9
Por Redacción EC

La cuenta regresiva terminó para millones de seguidores de BTS alrededor del mundo. La agrupación surcoreana será una de las protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo al incorporar por primera vez un show al estilo del Super Bowl.

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