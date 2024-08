La ahora devota cristiana, Olinda Castañeda, ha generado polémica en redes sociales tras publicar un video en el que menciona que al usar ropa unisex se pierde contacto con Dios. Según indicó, tanto los hombres como las mujeres no deben user ese tipo de vestimenta.

“En oración estuve hablando con mi padre y le dije que me muestre, que me explique, que me diga si es correcta la manera en como estoy interpretando las cosas, si realmente existe la ropa para mujer, la ropa para hombre”, expresó la exmodelo en el video que subió a su cuenta de TikTok.

En esa misma línea, la exmodelo asegura que Dios le contestó y le confirmó que el problema radica en la vestimenta unisex.

“Yo tuve un sueño en el que Dios me habla de algo que no me había dado cuenta, me confirma que hay ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre , pero Dios se fija más en este punto, que existe ropa unisex, que uno al usar este tipo de vestimenta pierde comunicación con Dios ”, mencionó.

Cabe mencionar que desde hace tiempo Olinda Castañeda se encuentra alejada de las pantallas de televisión desde que se convirtió en cristiana. Según contó decidió cambiar su vida para servir a Dios, pues no tenía paz y sentía un vacío en su corazón.

“Siento felicidad, cuando uno es feliz irradia esa felicidad. Yo en Dios he encontrado esa paz que tanto buscaba, y buscaba llenar ese vacío que tenía en mi corazón, yo tenía una vida mundana, la vida loca que yo llevaba antes”, dijo hace un par de años en el recordado programa ‘En Boca de Todos’.